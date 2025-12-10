Quattro Arresti a Milano per la Rapina di un Orologio del Valore di 25mila Euro

Scopri come quattro giovani sono stati arrestati a Milano per la rapina di un orologio del valore di 25.000 euro, grazie a indagini approfondite e meticolose.

Milano è stata teatro di un episodio di criminalità che ha catturato l’attenzione delle autorità e dei media. Il 2 ottobre, un cittadino danese di 35 anni è stato aggredito e derubato del suo orologio di lusso del valore di 25mila euro, in una zona centrale della città. L’episodio ha portato a un’indagine da parte della Polizia di Stato, che ha condotto all’arresto di quattro giovani.

La dinamica della rapina

Il danese, dopo una serata trascorsa in una discoteca di corso Garibaldi, è stato avvicinato da un giovane che gli ha proposto un passaggio in auto. Inizialmente, l’uomo ha accettato, ma durante il tragitto ha avvertito il pericolo e ha deciso di cambiare direzione, dirigendosi verso via Volta. Tuttavia, dopo circa trecento metri, è stato sorpreso da tre assalitori che lo hanno aggredito.

Un’aggressione violenta

Un aggressore ha colpito il danese con un calcio alla gamba, facendolo cadere a terra. Mentre uno immobilizzava la vittima per strappargli l’orologio, gli altri due hanno bloccato l’amico del danese, impedendogli di intervenire. Dopo aver rubato il prezioso orologio, i rapinatori sono fuggiti a bordo di un’auto in attesa nelle vicinanze.

Indagini e arresti

La denuncia della vittima ha avviato un’indagine da parte del Commissariato Centro. Gli agenti hanno esaminato i filmati delle videosorveglianze pubbliche e private, riuscendo a ricostruire la dinamica dell’evento e a identificare i colpevoli. La targa del veicolo utilizzato per la fuga ha rappresentato un elemento chiave per risalire all’identità di un 24enne, uno dei rapinatori.

Collaborazione tra indagini e social media

Oltre ai filmati, la polizia ha analizzato i contenuti pubblicati sui social network dai sospetti. Grazie a queste informazioni, sono stati identificati due dei rapinatori, mentre per gli altri due, i dettagli dei loro tatuaggi hanno fornito un ulteriore elemento di prova. Gli agenti hanno condotto servizi di osservazione e pedinamento, confermando l’identità degli indagati.

Sviluppi futuri

Il procedimento legale è attualmente in fase di indagine preliminare. La responsabilità degli arrestati dovrà essere accertata attraverso un processo, e solo una sentenza definitiva potrà confermare il loro coinvolgimento nella rapina. Questo caso mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità, nonché l’efficacia dell’utilizzo della tecnologia nella lotta contro la criminalità.