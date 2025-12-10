Olimpia Milano Ottiene una Vittoria Cruciale in Serie A

L'Olimpia Milano ottiene una vittoria fondamentale contro Trento nella decima giornata del campionato di Serie A.

La decima giornata di Serie A di basket ha regalato emozioni e colpi di scena, con l’Olimpia Milano che ha trovato la sua strada verso la vittoria dopo un periodo difficile. Dopo una settimana di tensioni, dovute a un recente ko in Eurolega, i milanesi sono riusciti a superare Trento con un punteggio finale di 94-90.

Questa partita ha rappresentato un’importante occasione per l’EA7 di rimettersi in carreggiata, in particolare grazie alla prestazione eccezionale di LeDay, che ha messo a segno 22 punti, confermandosi il migliore in campo. La vittoria è stata suggellata da una tripla decisiva all’ultimo minuto che ha fatto esplodere di gioia il Forum di Assago.

Il cammino di Milano verso la vittoria

Sin dall’inizio, l’Olimpia ha mostrato un buon ritmo, facendo leva sulle capacità di Brooks e di LeDay. Nel primo tempo, i milanesi hanno mantenuto il controllo del gioco, ma hanno concesso qualche spazio a Trento, specialmente nel secondo quarto, dove un canestro da metà campo di Steward ha ridotto il distacco a soli quattro punti all’intervallo (52-48).

Il secondo tempo e il momento decisivo

Nel terzo periodo, Trento ha sorpreso l’Olimpia completando un parziale di 12-0 grazie all’ottima prestazione di Jones, che ha portato gli ospiti in vantaggio per la prima volta nella partita. Milano, però, non si è lasciata intimidire e ha risposto con determinazione, portando il match a un finale incerto, dove le squadre si sono alternate nel punteggio fino a giungere sul 88-88.

Negli ultimi secondi, LeDay ha realizzato una tripla che ha riportato Milano avanti, seguita da un canestro di Booker che ha punito Trento per le sue disattenzioni difensive. Questo finale ha regalato a coach Poeta la gioia della prima vittoria casalinga.

Venezia e Trapani: successi consecutivi

Oltre a Milano, anche la Reyer Venezia ha continuato la sua striscia positiva, conquistando la sesta vittoria consecutiva battendo Cantù 101-95. La partita è stata caratterizzata da un ottimo avvio dei veneti, che hanno chiuso il primo quarto in vantaggio grazie a un grande gioco di squadra, in particolare da parte di Cole, autore di 19 punti.

Una rimonta sfiorata per Cantù

Nonostante un inizio difficile, Cantù ha cercato di rispondere, arrivando a ridurre il gap fino a soli tre punti nell’ultimo minuto di gioco. Tuttavia, un errore decisivo nella tripla del pareggio ha negato ai lombardi la possibilità di completare la rimonta, lasciando così i veneti con un importante bottino di punti.

Il successo di Udine

Udine, dal canto suo, ha centrato la seconda vittoria consecutiva battendo Napoli 78-71. La squadra, guidata da Christon, che ha esordito con un’ottima prestazione, ha saputo contenere le velleità degli avversari e ha chiuso il match con una prestazione convincente. Questo risultato ha permesso ai bianconeri di allontanarsi dalla zona retrocessione.

La partita ha visto Udine partire forte, mantenendo un vantaggio costante fino a quando Napoli non ha tentato una reazione. Tuttavia, grazie a un parziale decisivo nel terzo quarto, Udine ha messo al sicuro il risultato, con Christon che ha messo a segno punti cruciali nel finale.

UnaSerie Acompetitiva

Questa giornata di campionato ha evidenziato le dinamiche di una Serie A sempre più competitiva, con squadre che si stanno contendendo ogni punto. L’Olimpia Milano ha dimostrato di avere la forza per rialzarsi e tornare a lottare per i vertici della classifica, mentre Venezia e Udine continuano a sorprendere con prestazioni che fanno ben sperare per il futuro. La prossima giornata sarà fondamentale per capire se queste squadre riusciranno a mantenere il proprio slancio e a centrare nuovi successi.