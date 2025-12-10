Olimpia Milano: Affrontare l’Emergenza Infortuni Prima della Cruciale Sfida con Trento

L'Olimpia Milano si appresta a sfidare Trento in un momento decisivo per la squadra, fondamentale per il prosieguo della stagione.

L’Olimpia Milano si avvicina alla sfida contro la Dolomiti Energia Trento con uno stato d’animo non ottimale. Dopo la sconfitta in Eurolega contro il Baskonia, la squadra milanese deve affrontare un’emergenza infortuni che mette a dura prova il roster. Questo incontro rappresenta un’occasione cruciale per riemergere e riprendere il cammino in Serie A, come evidenziato da diverse fonti sportive.

Un quadro preoccupante per l’Olimpia

La situazione fisica del roster di Milano è allarmante. Attualmente, Mannion è costretto a rimanere fuori a causa di una frattura al naso, mentre Guduric e Sestina non sono disponibili. Inoltre, le condizioni di Brown si sono aggravate, costringendolo a un ulteriore stop per un problema alla spalla. La lista degli indisponibili continua a crescere, creando un clima di preoccupazione attorno alla squadra.

Il recupero di alcuni giocatori

Nonostante il quadro critico, emergono segni di speranza con il rientro graduale di Diop, dopo un intervento di artroscopia al ginocchio. Tuttavia, giocatori come Ellis e Booker non sono ancora al massimo della forma, poiché reduci da un attacco influenzale. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di tre giovani talenti dell’Under 19 in panchina, a testimonianza dell’emergenza che la squadra sta affrontando.

La sfida con Trento: un avversario temibile

La Dolomiti Energia Trento si presenta come un avversario in ottima forma, reduce da diverse vittorie, tra cui quella contro Treviso in campionato e Ulm in Eurocup. La squadra trentina è caratterizzata da un gioco veloce e molto atletico, capace di colpire tempestivamente nei primissimi secondi dell’azione. Il loro attacco, che viaggia a una media di 85.3 punti, rappresenta una sfida significativa per una Milano che deve ritrovare la propria freschezza fisica e mentale.

Strategie per affrontare Trento

Il vice allenatore dell’Olimpia, Kovacic, ha messo in guardia sulla necessità di controllare il ritmo di gioco e di limitare le opportunità di tiro per gli avversari. Anche il coach Poeta ha sottolineato l’importanza di reagire con energia e di mantenere un buon livello di organizzazione in campo, nonostante le condizioni fisiche non ideali della squadra.

Una vittoria fondamentale per il morale

Per l’Olimpia Milano, la vittoria contro Trento rappresenterebbe un passo significativo non solo in classifica, ma anche un chiaro messaggio: la squadra è ancora in corsa per obiettivi ambiziosi. Le ultime sei partite, contraddistinte da prestazioni altalenanti e da sconfitte inattese contro avversarie come Trapani e Trieste, hanno reso la posizione in classifica sempre più critica.

In questo contesto, un successo contro Trento costituirebbe un’iniezione di fiducia e un segnale di ripresa. Con un calendario che non concede pause, ogni incontro diventa cruciale e l’Olimpia deve dimostrare di possedere la forza necessaria per rialzarsi e continuare a lottare per i propri traguardi stagionali.