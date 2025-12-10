Lecco Ritorna alla Vittoria: Sipos Decisivo contro l’Alcione

Con un gol decisivo di Sipos, il Lecco conquista la vittoria e si posiziona saldamente al secondo posto in classifica.

Il Lecco ritrova la vittoria dopo un periodo difficile, battendo l’Alcione Milano con un punteggio di 1-0. La partita, disputata al Rigamonti-Ceppi, ha visto i blucelesti dominare il gioco e gestire bene le occasioni avversarie, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Di fronte a quasi tremila spettatori, il Lecco ha dimostrato di essere tornato in forma, interrompendo una serie di risultati negativi. La rete decisiva è stata realizzata da Leon Sipos, che ha sfruttato al meglio un’azione costruita dalla squadra, portando così i blucelesti al secondo posto della classifica.

Analisi della partita

Il primo tempo ha visto un Lecco aggressivo e deciso, con un’ottima gestione del possesso palla. Già nei primi minuti, Bonaiti ha colpito l’incrocio dei pali con un tiro potente, dimostrando le intenzioni della squadra di mister Valente. Tuttavia, il momento critico è arrivato al 40° minuto, quando Sipos ha sbloccato il risultato con un tocco preciso su un tiro-cross di Kritta.

Le azioni chiave

Nonostante il vantaggio, il Lecco ha continuato a faticare per trovare il raddoppio. Alcuni tentativi, come quello di Galeandro e Kritta, sono stati neutralizzati dal portiere avversario Agazzi, che ha mantenuto viva la speranza per l’Alcione. Nel frattempo, la squadra milanese ha avuto le sue occasioni, ma il portiere Furlan è stato decisivo, parando diverse conclusioni pericolose.

Il secondo tempo e la gestione del vantaggio

Nel secondo tempo, il Lecco ha abbassato il ritmo, cercando di difendere il vantaggio. I cambi effettuati da Valente hanno portato a una maggiore solidità difensiva, ma anche a un calo della manovra offensiva. L’Alcione ha cercato di approfittare della situazione, ma le loro azioni sono risultate poco incisive, con tiri che non hanno mai impensierito veramente Furlan.

Brividi finali

Negli ultimi minuti di gioco, l’Alcione ha sfiorato il pareggio con un colpo di testa di Ciappellano che, per fortuna dei blucelesti, è terminato sopra la traversa. Questo episodio ha ricordato a tutti l’importanza di non abbassare la guardia fino al fischio finale, ma il Lecco ha saputo mantenere la calma e portare a casa una vittoria preziosa.

Con questo successo, il Lecco non solo interrompe la striscia negativa, ma si riporta anche al secondo posto in classifica, approfittando dei risultati delle dirette concorrenti. La squadra di Valente ha dimostrato grande carattere e determinazione, fondamentali per affrontare le sfide future.