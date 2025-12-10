Inter Primavera trionfa 5-0 contro il Liverpool e conquista i playoff

Un trionfo straordinario per l'Inter Primavera, che supera il Liverpool con un netto 5-0, conquistando così l'accesso ai playoff.

Nel contesto emozionante della UEFA Youth League, l’Inter Primavera ha ottenuto una vittoria spettacolare contro il Liverpool, imponendosi con un netto 5-0. Questa affermazione non solo segna un traguardo per la squadra, ma la proietta anche ai sedicesimi di finale della competizione europea. La formazione, guidata da Benito Carbone, ha dimostrato un livello di gioco elevato, con un’interpretazione impeccabile della partita che ha messo in difficoltà i giovani Reds.

Un inizio esplosivo

La partita, disputata al KONAMI Football Centre di Milano, è iniziata sotto i migliori auspici per i nerazzurri. Già nei primi 120 secondi, l’Inter ha guadagnato un calcio di rigore dopo un fallo di mano di Clarke. Zarate ha mostrato freddezza e precisione, trasformando il penalty e portando l’Inter in vantaggio. Questo gol ha indirizzato il match a favore della squadra di casa, creando subito pressione sugli avversari.

Il raddoppio e la reazione del Liverpool

Non passano nemmeno quindici minuti che l’Inter raddoppia: La Torre, con un tiro potente da distanza, sorprende il portiere avversario e firma il 2-0. Il Liverpool, purtroppo per loro, non riesce a trovare il ritmo giusto e, anzi, subisce un ulteriore colpo quando il loro attaccante Morrison sbaglia un rigore, colpendo il palo. Questo episodio segna un punto di non ritorno per i Reds, che sembrano perdere fiducia.

Dominio nerazzurro nel secondo tempo

Il secondo tempo vede l’Inter continuare a dominare la scena. La squadra non si accontenta del vantaggio e aumenta il ritmo. Al 69′, un’azione insistita di Putsen culmina in un autogol di Misciur, che involontariamente indirizza la palla nella propria rete, portando il punteggio sul 3-0. I nerazzurri non si fermano qui e continuano a creare occasioni.

Le ultime reti e la chiusura del match

Il quarto gol arriva al 76′ grazie a Mosconi, che, su assist di La Torre, trova il modo di infilare la palla in rete. Infine, al 84′, Moressa chiude definitivamente i conti con un gol d’esterno, frutto di una splendida accelerazione di Mancuso. Il match termina così con un 5-0 che sottolinea il dominio dell’Inter su tutta la partita.

Qualificazione ai sedicesimi di finale

Con questo risultato, l’Inter Primavera non solo si assicura la vittoria, ma anche il passaggio alla fase successiva della UEFA Youth League. La squadra ha dimostrato capacità di concentrazione e organizzazione, mantenendo la porta inviolata e mostrando una prestazione collettiva di alto livello. La fase a eliminazione diretta si avvicina, e il sorteggio che definirà gli accoppiamenti si terrà il 12 dicembre alle 15:30 CET.

Il percorso della squadra continua, e l’energia mostrata contro il Liverpool fa ben sperare per i prossimi incontri. La Youth League rappresenta un’importante opportunità per i giovani talenti dell’Inter, che possono mettersi in mostra su un palcoscenico europeo.