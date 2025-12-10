Incidente all’hotel Balzarotti: proprietaria in gravissime condizioni

Una tragica e inaspettata situazione si è verificata in un antico albergo a Sedriano, suscitando forti preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli edifici abbandonati.

Un tragico evento ha scosso la comunità di Sedriano l’8 dicembre, quando un incidente all’interno di un antico albergo ha portato a conseguenze gravi per una delle proprietarie. L’immobile, conosciuto come albergo Balzarotti, si trova in via Fagnani ed è stato chiuso al pubblico per oltre dieci anni a causa della sua inagibilità.

Verso le 17:00, la donna è entrata nell’edificio con l’intenzione di effettuare un’ispezione preliminare in vista di un progetto di ristrutturazione. Tuttavia, la visita ha preso una piega drammatica quando una porzione della soletta ha ceduto, facendo precipitare la donna dal primo piano al piano terra, dove ha riportato gravi ferite e fratture.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i servizi di emergenza, che sono giunti sul posto in tempi rapidi. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, dove è attualmente sotto osservazione per le sue condizioni critiche.

Verifiche e messa in sicurezza

Subito dopo l’arrivo dei soccorritori, i Vigili del fuoco di Corbetta e Milano sono intervenuti per eseguire un’ispezione della struttura. Il loro compito è stato quello di accertare la stabilità dell’edificio e garantire che non ci fossero ulteriori rischi per la sicurezza pubblica.

Nel frattempo, l’ufficio tecnico del Comune di Sedriano ha avviato le proprie verifiche. È fondamentale che i proprietari dell’immobile provvedano alla messa in sicurezza del vecchio albergo, in particolare perché una parte del soffitto si estende sopra il portico utilizzato dalle auto dei residenti della zona.

Implicazioni per la comunità

Questo incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli edifici abbandonati nella zona. La presenza di strutture inagibili rappresenta un potenziale pericolo per la comunità e solleva interrogativi sulle misure di prevenzione da adottare per evitare simili tragedie in futuro.

Le autorità locali sono ora chiamate a riflettere su come garantire una maggiore sicurezza, non solo per gli edifici storici, ma anche per i cittadini che vivono nelle vicinanze. La situazione attuale è un campanello d’allarme che richiede attenzione e azioni concrete.

Progetti futuri di ristrutturazione

La proprietaria dell’albergo Balzarotti aveva avviato contatti con il Comune per discutere un progetto di ristrutturazione che avrebbe potuto riportare alla vita un immobile ricco di storia. Tuttavia, dopo questo grave incidente, è cruciale riesaminare i piani e considerare misure di sicurezza adeguate prima di qualsiasi intervento.

È fondamentale che i progetti futuri non solo rispettino il valore storico dell’edificio, ma garantiscano anche la sicurezza di chi vi lavora o lo visita. Un approccio integrato che coinvolga esperti in sicurezza e restauratori sarà essenziale per affrontare le sfide di ristrutturazione in scenari simili.