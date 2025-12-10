Incendio in appartamento ad Abbiategrasso: un ferito, paura e danni ingenti

Un incendio devastante ad Abbiategrasso ha portato un uomo in ospedale, ma fortunatamente non si registrano altri feriti.

Questa mattina, un incendio è scoppiato in un appartamento di via Monte Rosa ad Abbiategrasso, suscitando panico tra i residenti. L’allerta è stata lanciata intorno alle 6, mentre la maggior parte delle persone era ancora a riposo. Grazie alla prontezza di un condomino, si è evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

La dinamica dell’incendio

Le fiamme hanno rapidamente invaso il primo piano dello stabile, interessando due stanze dell’appartamento. I residenti della corte hanno assistito, preoccupati, a una densa colonna di fumo nero che si sollevava dal palazzo, mentre le fiamme si facevano strada attraverso le finestre. L’uomo di 48 anni, che risiedeva nell’alloggio colpito, è riuscito a uscire quasi illeso dopo aver inalato solo una modesta quantità di fumi tossici.

Intervento dei soccorsi

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, domando l’incendio in tempi brevi e evitando che il rogo si propagasse ad altre abitazioni. Un uomo è stato trasportato all’ospedale di Magenta con codice verde per un lieve stato di intossicazione, ma non ha riportato ferite gravi. Fortunatamente, nessun altro residente ha subito conseguenze, nonostante l’entità del rogo.

Le conseguenze dell’incendio

In base ai primi accertamenti, l’appartamento dove si è sviluppato l’incendio ha subito danni significativi. I vigili del fuoco hanno ispezionato l’intero stabile, decidendo di non evacuare il condominio. Hanno messo in sicurezza l’unità abitativa colpita e l’appartamento sovrastante. Anche una parte del bar presente nel palazzo è stata chiusa per motivi legati all’impianto elettrico.

Indagini in corso

Le cause esatte dell’incendio sono attualmente oggetto di accertamento. I rilievi effettuati dai Carabinieri e dai vigili del fuoco forniranno chiarimenti sulla dinamica dell’evento. L’episodio ha lasciato un segno profondo nella comunità locale, evidenziando l’importanza della prontezza e della solidarietà in situazioni di emergenza.

Questo incidente rappresenta un monito sull’importanza di avere piani di evacuazione e sistemi di allerta efficaci nei condomini, per garantire la sicurezza di tutti i residenti. L’azione rapida e decisiva di un cittadino ha sicuramente contribuito a salvare vite e a limitare i danni.