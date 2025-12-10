Il Calcio Lecco batte l’Alcione Milano e rafforza il secondo posto in classifica

Il Lecco conquista una vittoria decisiva contro l'Alcione in un incontro avvincente, consolidando così la sua posizione al secondo posto in classifica.

Il Calcio Lecco 1912 ha dimostrato grande determinazione nella sfida contro l’Alcione Milano, giocata allo stadio Rigamonti Ceppi l’8 dicembre. La vittoria per 1-0 consente ai blucelesti di consolidare la loro posizione in classifica, rimanendo tra le squadre più competitive del campionato.

Analisi della partita

Il match ha visto il Lecco scendere in campo con una formazione 3-5-1-1, guidata dall’allenatore Federico Valente. Nonostante un inizio difficile, con l’Alcione che ha pressato intensamente, il Lecco ha saputo reagire e imporre il proprio gioco. Gli ospiti, schierati in un 4-3-1-2, hanno cercato di sfruttare ogni opportunità, ma la difesa bluceleste, ben diretta da Furlan, ha retto bene agli assalti avversari.

Il primo tempo

Nei primi venti minuti, il Lecco ha faticato a trovare spazi, complice la pressione degli avversari. Un errore difensivo di Tanco ha quasi permesso all’Alcione di segnare, ma l’intervento provvidenziale di Furlan ha salvato la situazione. Con il passare del tempo, il Lecco ha cominciato a prendere confidenza, creando diverse occasioni da rete. Al 40° minuto, grazie a un assist di Kritta, Sipos ha trovato il gol del vantaggio, siglando la sua settima rete stagionale e posizionandosi in cima alla classifica dei marcatori.

La ripresa e le strategie

Nel secondo tempo, il Lecco ha continuato a gestire il vantaggio, mostrando una solida organizzazione difensiva e cercando di colpire in contropiede. Sipos ha orchestrato un cross perfetto per Metlika, ma la difesa dell’Alcione ha saputo contenere bene. Al 75°, un colpo di testa di Samele ha messo alla prova Furlan, che ha risposto con un’altra parata decisiva.

Le ultime fasi della partita

Negli ultimi minuti, il Lecco ha sfiorato il raddoppio con un’azione di Ndongue, il quale ha saltato il marcatore e ha crossato per Kritta, il cui tiro ravvicinato è stato respinto dal portiere Agazzi. Allo scadere, l’Alcione ha tentato un ultimo assalto per cercare il pareggio, ma il tiro di Ciappellano è finito alto sopra la traversa, mantenendo il punteggio sul 1-0 per il Lecco.

Prospettive future

Questa vittoria ha conferito al Lecco tre punti preziosi e ha messo in evidenza la capacità della squadra di affrontare avversari ostici come l’Alcione. Con prestazioni come quella di Sipos e Furlan, i blucelesti dimostrano di avere le carte in regola per competere per le posizioni alte della classifica. La prossima sfida sarà cruciale per mantenere questo slancio positivo e continuare a sognare in grande.