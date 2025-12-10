Cesano Boscone: Il Sindaco Pozza Combate il Vandalismo Durante le Festività Natalizie

Il sindaco di Cesano Boscone, Marco Pozza, esprime la sua ferma condanna nei confronti dei vandali che hanno danneggiato il presepe nel quartiere Tessera.

Un atto vandalico ha scosso la comunità di Cesano Boscone, in particolare nel quartiere Tessera, dove un presepe, frutto dell’impegno di volontari, è stato distrutto da ignoti. Questo gesto non solo ha danneggiato un simbolo del Natale, ma ha anche offeso il lavoro e la dedizione di tanti cittadini che si sono prodigati per creare un’atmosfera festiva.

La reazione del sindaco

Marco Pozza, sindaco di Cesano Boscone, ha espresso il suo disappunto riguardo all’accaduto. In un post sui social media, ha descritto l’episodio come un’azione di vandalismo insensato, perpetrato da individui privi di rispetto per il lavoro altrui. “È vergognoso che ci siano persone che sprecano il loro tempo per distruggere ciò che gli altri hanno faticato a costruire”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando il valore simbolico del presepe realizzato dai residenti.

Un contesto di minacce

Pozza ha ricollegato questo episodio ad altre situazioni preoccupanti verificatesi recentemente nel quartiere. Alcuni operai, impegnati nell’installazione delle luminarie natalizie, avevano già ricevuto minacce da parte di residenti, che esortavano a non toccare oggetti lanciati sui fili dell’illuminazione. Questo clima di intimidazione ha suscitato l’indignazione del sindaco, il quale si è dichiarato allarmato da tali comportamenti.

Tolleranza zero verso il vandalismo

In risposta a recenti episodi di vandalismo, l’amministrazione comunale ha annunciato una politica di tolleranza zero. “Non possiamo permettere che atti del genere rimangano impuniti”, ha dichiarato il sindaco Pozza. Le autorità stanno attualmente esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona per identificare i responsabili. “Speriamo che le registrazioni possano fornire informazioni utili per individuare questi individui, già noti alle forze dell’ordine”, ha aggiunto con determinazione.

Il valore della comunità

Il triste episodio che ha colpito il quartiere Tessera ha suscitato un profondo senso di amarezza tra i residenti. Il presepe realizzato dai volontari rappresenta una manifestazione di solidarietà e comunità. Ogni anno, l’allestimento del presepe non è solo un modo per celebrare il Natale, ma anche un momento che unisce le persone. Questa tradizione crea legami e rafforza il senso di appartenenza. L’azione dei vandali ha quindi colpito non solo un simbolo, ma anche il cuore della comunità.

Un invito alla riflessione

Il sindaco Pozza, con una ferma condanna, invita tutti i cittadini a riflettere sull’importanza di preservare i valori comunitari e il rispetto per il lavoro altrui. “Ogni gesto, anche il più piccolo, può contribuire a creare un ambiente migliore per tutti”, ha dichiarato. La speranza è che episodi di questo tipo non si ripetano e che il quartiere possa tornare a vivere il Natale con la gioia e la serenità che merita.