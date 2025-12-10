Capodanno Sicuro a Milano: Controlli agli Ingressi e Documenti Necessari

Milano si appresta a festeggiare un Capodanno in sicurezza, implementando ingressi controllati e richiedendo la documentazione necessaria per garantire una partecipazione sicura e responsabile.

Con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro, Milano sta predisponendo un sistema di sicurezza per garantire un evento tranquillo e festoso in piazza Duomo. Dopo gli incidenti verificatisi durante l’accensione dell’albero di Natale, le autorità locali hanno deciso di adottare misure straordinarie per gestire gli accessi e prevenire situazioni di panico.

Controlli agli ingressi di piazza Duomo

In seguito alla decisione del sindaco Giuseppe Sala di rinunciare a un concerto di Capodanno in piazza Duomo, a causa della presenza di strutture per i prossimi Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, la sicurezza è diventata una priorità assoluta. La piazza, infatti, sarà occupata per il 30% da queste infrastrutture, rendendo difficile la gestione di grandi folle.

Identificazione e monitoraggio

Per la notte di San Silvestro, si prevede di installare varchi di accesso sorvegliati. Agenti di polizia e carabinieri saranno presenti per controllare gli ingressi e richiedere documenti di identità. È stabilito un limite massimo di diecimila persone che potranno accedere alla piazza per il conto alla rovescia. Chi non sarà in possesso di un documento valido verrà allontanato, mentre coloro che avranno già avuto problemi con la giustizia saranno monitorati e, se necessario, accompagnati in questura per ulteriori accertamenti.

Prevenire situazioni di panico

Le autorità milanesi sono particolarmente preoccupate per il ripetersi di episodi di panico simili a quelli verificatisi durante le celebrazioni natalizie. Durante l’accensione dell’albero, si è assistito a una folla eccessiva, che ha portato a momenti di tensione. Pertanto, per evitare che le persone respinte creino problemi nelle strade limitrofe, è previsto l’impiego di agenti in borghese, provenienti dal Reparto mobile e dal Battaglione, per garantire un controllo efficace della situazione.

Precedenti esperienze

Le autorità sono particolarmente motivate a non far ripetere le esperienze traumatiche dei precedenti festeggiamenti di Capodanno, che hanno visto episodi di violenza e vandalismo. L’obiettivo è quello di garantire che il Capodanno di quest’anno si svolga senza incidenti, preservando la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Riflessioni del sindaco

Il sindaco Sala ha commentato le difficoltà organizzative di quest’anno, sottolineando che la situazione attuale richiede molta attenzione. Durante la cerimonia degli Ambrogini d’oro, ha affermato: “Era una vera follia pensare di organizzare un concerto di fine anno in piazza Duomo, data l’affluenza di persone e le problematiche logistiche. Tuttavia, mi piacerebbe molto che l’anno prossimo potessimo realizzarlo”. La pianificazione è quindi in corso, con l’intento di migliorare la gestione degli eventi futuri.

Milano si prepara ad affrontare la notte di Capodanno con un approccio rigoroso e controllato. Le misure di sicurezza, che includono ingressi monitorati e identificazione degli utenti, mirano a garantire un’atmosfera festosa e sicura per tutti. Con l’auspicio di un miglioramento della situazione per gli eventi futuri, la città si impegna a proteggere i suoi cittadini e i visitatori.