Capodanno a Milano: Sicurezza e Controlli agli Ingressi in Piazza Duomo

Milano si prepara per un Capodanno unico, con misure di sicurezza rafforzate per garantire la protezione dei partecipanti in Piazza Duomo.

Con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro, Milano sta adottando misure di sicurezza senza precedenti per garantire un capodanno tranquillo in piazza Duomo. A seguito dei recenti disordini durante l’accensione dell’albero di Natale, le autorità locali si sono mobilitate per evitare situazioni di panico e garantire un’esperienza positiva ai cittadini e ai turisti.

Controlli all’ingresso per una maggiore sicurezza

Il sindaco Giuseppe Sala ha confermato che non ci sarà un concerto in piazza Duomo, a causa della presenza di strutture per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Questo ha portato a un’attenzione maggiore sulla sicurezza pubblica, con piani per creare varchi di accesso controllati. Saranno allestiti transenne in tutte le vie che portano alla piazza, e gli ingressi saranno monitorati da agenti di Polizia e Carabinieri.

Identificazione obbligatoria

Ogni persona che desidera partecipare ai festeggiamenti dovrà mostrare un documento di identità. Questo sistema non solo aiuterà a gestire il flusso di persone, ma permetterà anche di identificare eventuali soggetti già noti alle forze dell’ordine. Coloro che non presenteranno un documento valido verranno allontanati dall’area.

Prevenzione di situazioni di caos

La Prefettura ha previsto un piano dettagliato per evitare che i rifiuti di ingresso possano causare disordini nelle vie circostanti. Agenti in borghese, provenienti dal Reparto mobile e dal Battaglione, saranno dislocati nelle aree limitrofe per monitorare la situazione e prevenire comportamenti problematici.

Lezioni dal passato

Dopo i disordini verificatisi durante il capodanno precedente, è fondamentale apprendere dagli errori passati. L’obiettivo delle misure adottate è quello di evitare che si ripetano episodi di violenza e vandalismo, come quelli avvenuti nei festeggiamenti -22. Le autorità sono determinate a proteggere non solo i cittadini, ma anche le strutture legate ai Giochi Olimpici.

Il caos dell’accensione dell’albero di Natale

Recentemente, durante la cerimonia di accensione dell’albero di Natale, la piazza Duomo è stata teatro di un’affluenza eccessiva, generando situazioni di pericolo. La mancanza di un piano di gestione dei flussi ha portato a momenti di panico, con diversi malori tra i partecipanti. La congestione ha interessato anche le vie adiacenti, creando un vero e proprio muro di persone.

Richiesta di maggiore organizzazione

Il caos ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini e i rappresentanti dei tassisti, che hanno segnalato l’assenza di controlli da parte della Polizia Locale. Le sigle sindacali hanno chiesto misure più efficaci per garantire la circolazione e la sicurezza, specialmente in vista delle Olimpiadi, dove l’affluenza sarà ancora maggiore.

Milano si sta preparando per un capodanno che, sebbene diverso dal solito, mira a garantire la tranquillità e la sicurezza di tutti i partecipanti. Con un attento piano di controlli e misure di prevenzione, le autorità sperano di offrire un evento sereno e memorabile.