Calcio Lecco conquista una vittoria cruciale contro l’Alcione Milano

Il Lecco riconquista la vittoria grazie a un gol di Sipos, mettendo fine alla sua serie negativa.

Con un pubblico caloroso di quasi tremila spettatori, il Calcio Lecco ha ritrovato il successo battendo di misura l’Alcione Milano per 1-0. La partita, disputatasi allo stadio Rigamonti-Ceppi, ha visto i blucelesti dominare per larghi tratti, ma con una prestazione che ha richiamato a una certa prudenza.

Questa vittoria rappresenta un importante passo in avanti per il Lecco, che aveva sofferto in precedenti incontri e ora si trova in una posizione più favorevole nella classifica, aumentando il distacco dalle dirette inseguitrici.

La cronaca del match

Il primo tempo ha avuto un inizio scoppiettante, con il Lecco subito propositivo. Già al primo minuto, la squadra ha recuperato palla e il tentativo di Bonaiti si è infranto contro l’incrocio dei pali, un segnale chiaro delle ambizioni lecchesi. Tuttavia, il momento più critico è arrivato al terzo minuto, quando Tanco, con un dribbling azzardato in area, ha perso palla permettendo a Morselli di tentare un tiro ravvicinato. Furlan, il portiere del Lecco, ha risposto con una parata straordinaria, salvando la propria rete.

Il gol di Sipos

Il vantaggio per il Lecco è giunto al 39′ del primo tempo. Dopo una manovra avvolgente, Battistini ha passato la sfera a Kritta, che ha effettuato un cross insidioso in area. Qui è intervenuto Sipos, che con un tocco preciso ha insaccato la palla per il meritato 1-0. L’Alcione non si è arreso e ha provato a rispondere subito con una punizione battuta da Morselli, ma Furlan ha confermato la sua presenza con un’altra grande parata.

Occasioni e tensione finale

Il secondo tempo ha visto il Lecco cercare di raddoppiare. Al 78′, un’azione ben orchestrata da Ndongue ha portato a un cross per Galeandro, il quale non è riuscito a deviare la palla, lasciando spazio a Kritta che ha tentato un tiro, bloccato da Agazzi, il portiere dell’Alcione. La pressione bluceleste è continuata con Pellegrino che ha tentato un tiro da distanza, sfiorando il gol.

La conclusione del match

Nei minuti finali, l’Alcione ha avuto un’ultima chance per pareggiare: al 95′, Ciappellano ha saltato in area su un cross, ma il suo colpo di testa è andato alto sopra la traversa. La vittoria, sebbene risicata, è stata fondamentale per il morale della squadra e per la classifica.

Formazioni e dettagli

La formazione del Lecco, schierata con un modulo 3-5-1-1, ha visto Furlan in porta, supportato dalla difesa composta da Battistini, Tanco e Romani. A centrocampo, Rizzo, Metlika, Bonaiti, Mallamo e Kritta hanno lavorato per supportare Sipos, l’autore del gol, e Furrer. L’Alcione ha risposto con un 4-3-1-2, con Agazzi tra i pali e Morselli come attaccante di riferimento.

Il match è stato arbitrato da Riccardo Tropiano di Bari, coadiuvato da assistenti e quarto uomo. Il pubblico, composto da 2.869 spettatori, ha assistito a un incontro emozionante, con ammonizioni per diversi giocatori che testimoniano la tensione in campo.

La vittoria del Lecco rappresenta un segnale forte di ripresa dopo una fase di difficoltà. Con il morale alto e un gioco ritrovato, i blucelesti possono guardare al futuro con maggiore ottimismo.