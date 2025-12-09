Sequestro di 480 kg di hashish: Operazione dei Carabinieri a Trezzano sul Naviglio

Operazione dei Carabinieri: Arrestati Tre Individui e Sequestrata una Consistente Quantità di Droga.

La notte del 4 dicembre ha visto una significativa operazione delle forze dell’ordine a Trezzano sul Naviglio, dove i Carabinieri hanno fatto irruzione in un capannone e sequestrato circa 480 kg di hashish. Questo intervento si inserisce in una serie di misure preventive destinate a combattere il traffico di droga nell’area metropolitana di Milano.

Grazie a un attento monitoraggio del territorio, gli agenti della Compagnia di Corsico hanno notato un autoarticolato con targa spagnola che si comportava in modo sospetto. La sua manovra, che includeva l’accesso a un capannone in una zona industriale periferica, ha destato l’attenzione dei militari, che hanno deciso di seguire il veicolo.

Operazione e arresti

Immediatamente dopo l’arrivo dell’autoarticolato, un furgone ha fatto la sua comparsa nel capannone. I Carabinieri, con il supporto delle compagnie di Rho e Abbiategrasso, hanno atteso il momento opportuno per procedere al controllo del furgone, che è stato intercettato poco dopo la sua uscita dal capannone.

Il sequestro della droga

All’interno del furgone, gli agenti hanno scoperto più di 100 buste termosigillate, ognuna contenente circa 4,5 kg di hashish. Questo carico, di notevoli dimensioni, è stato trovato grazie a un’accurata strategia di osservazione e intervento. Inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto un doppio fondo sull’autoarticolato, progettato per contenere ulteriori dosi di droga.

Le indagini hanno portato all’arresto di tre individui in flagranza di reato: una donna italiana di 53 anni, un uomo libanese di 30 anni e un cittadino spagnolo di 49 anni. Dopo l’arresto, i tre sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore per le procedure di rito.

Un altro caso di droga a Vizzolo Predabissi

Un altro episodio di rilevanza è avvenuto a Vizzolo Predabissi, dove la polizia del commissariato Mecenate ha arrestato un uomo di 64 anni. Quest’ultimo ha tentato di sfuggire a un controllo spegnendo le luci della sua abitazione, ma i poliziotti lo hanno sorpreso mentre si aggirava in cucina con una torcia. In casa, gli agenti hanno trovato una pistola scacciacani e una notevole quantità di droga.

I dettagli dell’operazione

La perquisizione ha rivelato la presenza di 37 grammi di cocaina e 620 grammi di marijuana, oltre a 150 euro in contante, suggerendo una possibile attività di spaccio. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato quindi arrestato e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questi eventi dimostrano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza dei cittadini. Le operazioni di controllo e prevenzione continuano a essere una priorità per le autorità, che cercano di arginare un fenomeno sempre più presente sul territorio.