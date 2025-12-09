Oscom Milano3: Sconfitta Schiacciante contro l’Olimpia Milano

L'Olimpia Milano conquista una vittoria schiacciante con un punteggio di 91-59 contro l'Oscom Milano3.

La partita di ieri al PalaBasiglio ha visto l’Oscom Milano3 affrontare l’Olimpia Milano in un incontro che si è rivelato a senso unico. I milanesi, reduci da una vittoria sofferta all’andata, hanno mostrato una determinazione notevole e una preparazione impeccabile, portandosi a casa una vittoria schiacciante con un punteggio finale di 91-59.

Un inizio travolgente per l’Olimpia

Fin dai primi istanti, l’Olimpia ha dimostrato di voler chiarire la propria superiorità sul campo. Con un inizio fulmineo, gli ospiti si sono portati sullo 0-7 rapidamente, mettendo in crisi la difesa avversaria. Nonostante i tentativi di reazione da parte di Milano3, guidati da Pedrocchi e Greco, l’Olimpia ha continuato a dominare, riuscendo a chiudere il primo quarto con un vantaggio sostanzioso.

Le reazioni di Milano3

La risposta dei padroni di casa non si è fatta attendere. Con una tripla di Pedrocchi, l’Oscom ha cercato di rimanere in gioco, ma l’Olimpia ha ripreso subito il controllo, allungando il punteggio a 7-17. I tentativi di contenere il divario sono continuati, ma l’Olimpia ha risposto prontamente a ogni attacco, portandosi a un vantaggio di 35-14 all’inizio del secondo quarto. La squadra ha continuato a macinare punti, chiudendo il primo tempo con un 56-27.

Il secondo tempo e il dominio dell’Olimpia

Il secondo tempo ha visto la stessa trama, con l’Olimpia che non ha abbassato la guardia. Nonostante gli sforzi di Tosatti e Frigerio, che hanno tentato di riavvicinare il punteggio, l’Olimpia ha continuato a mantenere un vantaggio costante. Con un eloquente 74-45 all’inizio dell’ultima frazione, la partita sembrava già scritta.

Le giocate di Greco e Defelici

Nonostante la sconfitta, alcuni giocatori dell’Oscom hanno mostrato sprazzi di talento. Greco ha messo a segno alcune giocate spettacolari, tra cui una schiacciata di Defelici che ha riscosso l’applauso del pubblico. Tuttavia, la prestazione complessiva non è stata sufficiente a sovvertire il risultato. L’ultimo canestro della partita, una tripla di Franceschi, ha fissato il punteggio finale sul 59-91.

Prossimi impegni per l’Oscom

Con questa sconfitta, l’Oscom Milano3 deve ora concentrarsi sulla prossima sfida, che si svolgerà mercoledì 17 dicembre contro il Derthona Tortona. È fondamentale per la squadra ritrovare la motivazione e la determinazione necessarie per affrontare al meglio il prossimo incontro, poiché il campionato di Under 19 Eccellenza continua a riservare sfide impegnative.