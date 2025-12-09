Lecco Trionfa sull’Alcione grazie al Goal di Sipos

Il Lecco conquista la vittoria grazie a un gol decisivo di Sipos in una sfida intensa contro l'Alcione.
Il Lecco affronta una sfida complessa contro l’Alcione, una formazione che si chiude bene in difesa. I blucelesti, pur non giocando a ritmi elevati, riescono a portare a casa tre punti fondamentali, grazie a un gol decisivo di Sipos nel finale del primo tempo. Questa vittoria è cruciale per mantenere il passo con le squadre in lotta per la promozione.
Un avvio di partita equilibrato
L’allenatore Valente sceglie una strategia difensiva, schierando la squadra con un 5-3-2. Questa impostazione permette al Lecco di mantenere il controllo del gioco, anche se le azioni offensive stentano a decollare. Il primo affondo arriva dopo solo un minuto: Bonaiti, con un destro potente, colpisce l’incrocio dei pali, dimostrando subito la determinazione della squadra.
Occasioni e interventi decisivi
La partita prosegue con pochi eventi degni di nota fino al minuto 3, quando Tanco, dopo un dribbling in area, perde palla, permettendo a Morselli di tentare un tiro a botta sicura. Furlan, il portiere del Lecco, compie un grande intervento, salvando la propria squadra. Col passare dei minuti, il Lecco si fa vedere nuovamente in attacco: Sipos prova un colpo di tacco al 18′, ma il suo tentativo finisce alto sopra la traversa.
Nonostante il ritmo della partita sia piuttosto blando, il Lecco riesce a costruire alcune buone occasioni. Al 34′, Kritta tenta un tiro da fuori, ma non inquadra lo specchio della porta. La pressione bluceleste cresce e al 39′ arriva il gol che sblocca il match: Battistini serve Kritta, il cui tiro-cross viene prontamente deviato in rete da Sipos, portando il Lecco in vantaggio.
Ripresa e gestione del vantaggio
Il secondo tempo inizia con il Lecco che prova a consolidare il vantaggio, ma i ritmi rimangono lenti e le occasioni scarseggiano. Nonostante ciò, il Lecco continua a cercare di penetrare la difesa avversaria con maggiore insistenza. Al 59′, Valente decide di apportare alcune modifiche, inserendo Voltan al posto di Mallamo, per cercare di dare nuova linfa all’attacco.
Le scelte strategiche di Valente
Con l’Alcione che sembra aver preso campo, il mister bluceleste decide di difendere il risultato e cambia alcuni uomini: Pellegrino sostituisce Rizzo, mentre Galeandro entra al posto di Furrer. Queste sostituzioni mirano a rinforzare la mediana e garantire maggiore solidità alla difesa.
Al 78′, il Lecco ha l’occasione di raddoppiare: Ndongue, subentrato da poco, crossa dalla destra, ma il tiro di Kritta viene respinto da Agazzi. Anche Pellegrino prova a colpire con un bel destro, ma senza successo. La squadra di Valente mostra segni di affaticamento e si ritrova a gestire un finale di partita piuttosto sofferto.
Un finale di sofferenza e tre punti conquistati
Negli ultimi minuti, l’Alcione prova a rendersi pericoloso, ma i suoi tiri da fuori non impensieriscono Furlan. A un passo dal fischio finale, Ciappellano ha un’ottima occasione per pareggiare, ma colpisce alto. La partita si conclude con una vittoria di misura per il Lecco, un risultato fondamentale per la classifica e per la morale della squadra.
La rete di Sipos, unita a un’ottima prestazione difensiva, consente alla squadra di rimanere in corsa per gli obiettivi stagionali, dimostrando che anche le vittorie più sofferte possono rivelarsi decisive.