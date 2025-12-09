Lecco conquista una vittoria 1-0 sull’Alcione e si avvicina alla vetta della classifica

La squadra bluceleste conquista una vittoria fondamentale contro l'Alcione, assicurandosi così il secondo posto in classifica.

Il Lecco ha ottenuto una vittoria fondamentale, battendo 1-0 l’Alcione Milano in una partita decisiva per le ambizioni della squadra. Grazie al gol di Sipos nel primo tempo, i blucelesti hanno conquistato tre punti preziosi, portandosi al secondo posto in classifica, a sole tre lunghezze da un Brescia in difficoltà e a dieci dalla capolista Vicenza.

Nonostante le recenti sconfitte e le critiche mosse al gruppo, il Lecco ha dimostrato di saper affrontare le pressioni, presentandosi sul campo con una mentalità determinata e coesa. Questo atteggiamento ha permesso ai giocatori di esprimere al meglio il proprio potenziale, dando vita a una delle prestazioni più convincenti della stagione.

Un inizio di partita promettente

La gara si è aperta con un’opportunità per il Lecco, che ha colpito l’incrocio dei pali dopo appena 50 secondi con un tiro di Bonaiti. Da quel momento, la squadra ha preso in mano il controllo del gioco, mostrando un’ottima manovra sia con che senza palla. La difesa dell’Alcione ha faticato a contenere le sfuriate blucelesti, mentre il portiere Furlan è stato chiamato a intervenire raramente, grazie a una prestazione difensiva solida.

Costruzione del gol

Il primo tempo ha visto il Lecco dominare, con azioni costruite con pazienza e velocità. Solo due situazioni di pericolo hanno coinvolto la porta di Furlan: un errore di Tanco e una punizione di Morselli che si è spenta senza creare veri grattacapi. Al 40′, finalmente, è arrivato il gol: un’azione ben orchestrata ha visto Battistini servire Kritta, il cui tiro è stato deviato da Sipos, portando il Lecco in vantaggio.

Una ripresa da incorniciare

Nel secondo tempo, il mister Valente ha effettuato alcuni cambi, inserendo Grassini, Galeandro, Pellegrino, Ndongue e Voltan. Ognuno di loro ha contribuito in modo significativo, dimostrando la profondità della rosa e l’assenza di un giocatore chiave come Zanellato non si è fatta sentire. Questa versatilità è un chiaro segno di un gruppo ben preparato, dove ogni giocatore è visto come parte integrante del meccanismo.

Resilienza e unità

Nonostante una leggera flessione che ha portato al gol dell’Alcione al 50’ da parte di Ciappellano, il Lecco ha mantenuto la calma e la concentrazione. La squadra ha dimostrato di saper resistere alle difficoltà e di non lasciare nulla di intentato nella lotta per le posizioni di vertice. Anche se la classifica non sempre riflette il valore del gioco espresso, la determinazione e la coesione del gruppo sono evidenti, e i blucelesti non si tireranno indietro nella corsa verso l’alto.

Le parole del mister e dei giocatori

Al termine della partita, Valente ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione dei ragazzi. Ha sottolineato l’importanza di una buona difesa e di un gioco di squadra coeso. Inoltre, ha messo in evidenza come l’atteggiamento di ognuno, anche durante le difficoltà, sia fondamentale per il progresso della squadra. La presenza di giocatori come Kritta e Sipos è stata cruciale, e il mister ha elogiato le loro capacità di occupare gli spazi e creare occasioni.

La vittoria del Lecco contro l’Alcione rappresenta un passo importante nel cammino verso l’obiettivo stagionale. La squadra ha dimostrato di avere non solo talento, ma anche la capacità di affrontare le avversità con determinazione e spirito di gruppo. Con questa mentalità, il futuro sembra promettente per i blucelesti.