Incidente in un hotel abbandonato a Sedriano: donna soccorsa in codice rosso

Una donna è precipitata dal primo piano mentre effettuava un'ispezione in un hotel abbandonato nel corso di un progetto di ristrutturazione.

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Sedriano il pomeriggio di lunedì 8 dicembre. Verso le 17, una donna ha subito un grave infortunio all’interno del vecchio albergo Balzarotti, un immobile dismesso da tempo e dichiarato inagibile per oltre dieci anni.

La dinamica dell’incidente

La proprietaria dell’albergo si era recata sul posto per effettuare un’ispezione in vista della ristrutturazione prevista. Durante l’accesso nell’edificio, un tratto della soletta ha ceduto, provocando la caduta della donna dal primo piano al piano terra. Le ferite riportate sono risultate gravi, con fratture che hanno reso necessario il rapido intervento dei soccorsi.

Intervento dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, sono stati allertati i mezzi di emergenza, che sono giunti sul luogo in tempi brevi. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, dove ha ricevuto le cure necessarie per le sue ferite. La situazione ha destato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Verifiche e messa in sicurezza dell’edificio

In seguito all’incidente, i Vigili del fuoco di Corbetta e Milano sono intervenuti per effettuare un’ispezione approfondita dell’albergo. La loro missione era quella di verificare le condizioni strutturali dell’immobile e di garantire la sicurezza dell’area circostante. È emerso che una parte del soffitto dell’albergo si estende sopra il portico, creando un ulteriore rischio per i passanti e per i residenti della zona.

Interventi del Comune

L’ufficio tecnico del Comune ha avviato indagini per richiedere ai proprietari dell’edificio di adottare misure di messa in sicurezza. È fondamentale intraprendere azioni per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire futuri incidenti simili. Le autorità sono in contatto con i proprietari per discutere le misure necessarie.

Il contesto dell’albergo Balzarotti

Situato in via Fagnani, l’albergo Balzarotti rappresenta una parte importante della storia locale, ma la sua condizione attuale solleva interrogativi sulla sicurezza degli edifici abbandonati. La lunga storia di inagibilità ha trasformato l’edificio in un pericolo per la comunità, non solo per i potenziali visitatori, ma anche per i residenti delle zone limitrofe.

Il caso di Sedriano evidenzia l’importanza di monitorare e gestire gli edifici abbandonati, affinché non diventino luoghi di incidenti pericolosi. Pertanto, le istituzioni locali sono chiamate a intervenire con urgenza e determinazione per garantire che tali situazioni non si ripetano in futuro.