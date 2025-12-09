Inaugurazione dell’albero di Natale a Milano: un simbolo per i Giochi Olimpici 2026

Il Natale a Milano prende vita con un grande albero dedicato ai Giochi Olimpici, illuminando la città e unendo tradizione e innovazione.

Il clima festivo ha ufficialmente preso piede a Milano con l’accensione dell’imponente albero di Natale in piazza Duomo, un evento atteso con entusiasmo dai cittadini e dai turisti. Alto ben 29 metri, questo abete rosso proviene da Dimaro Folgarida, in Trentino, e per il terzo anno consecutivo rende omaggio ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali a Milano Cortina.

La cerimonia di accensione

La cerimonia di accensione ha dato il via a un programma ricco di eventi e installazioni luminose. I visitatori sono stati accolti da un’atmosfera di festosa celebrazione, mentre l’albero, decorato con 100.000 microled e sfere perlate, ha illuminato il cuore della città. Questo simbolo non è solo un elemento decorativo ma rappresenta anche un forte impegno verso la sostenibilità ambientale.

Il Villaggio di Natale

Intorno all’albero emerge il Villaggio di Natale dei Giochi, un’area progettata per coinvolgere il pubblico in un’esperienza immersiva. Grazie alla collaborazione con TCL, partner ufficiale del movimento olimpico, questo spazio offre installazioni interattive che celebrano i valori olimpici come la pace e l’inclusione. L’energia utilizzata per alimentare il villaggio è interamente derivata da fonti rinnovabili, sottolineando l’importanza della sostenibilità.

Installazioni luminose in tutta la città

Milano non si limita all’albero di piazza Duomo; la città è adornata da oltre 30 installazioni luminose e 19 alberi tematici, che si estendono in vari quartieri. La Galleria Vittorio Emanuele II, ad esempio, è stata trasformata con il progetto “Lenovo Emotion Tree”, che mette in evidenza l’inclusione sociale e la condivisione.

Eventi e mercatini natalizi

Il Natale a Milano offre anche una varietà di mercatini, come il tradizionale mercatino di Natale in piazza Duomo, e l’evento “Oh Bej! Oh Bej!” attorno al Castello Sforzesco. Questi mercatini non solo offrono artigianato locale e prodotti gastronomici, ma anche un’atmosfera di convivialità che arricchisce l’esperienza natalizia per tutti i visitatori.

Un Natale che guarda al futuro

Il Natale a Milano rappresenta un momento cruciale di preparazione per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. L’albero e le installazioni luminose non sono solo simboli di festa, ma anche un invito a tutti a unirsi in un percorso di celebrazione collettiva. Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Milano Cortina, ha evidenziato come l’albero rappresenti una connessione tra i cittadini e i valori dello sport, sottolineando l’importanza della comunità.

In questo periodo di festività, Milano non è solo una città illuminata da luci natalizie, ma si propone come un luogo di incontro culturale e di promozione dei valori dello sport. Con l’arrivo del nuovo anno, l’attesa per i Giochi cresce, rendendo il Natale non solo un momento di celebrazione, ma anche un passo significativo verso un evento che promette di scrivere una nuova pagina nella storia della città.

