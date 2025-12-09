Il Milan ribalta il Torino con Pulisic e conquista la vittoria

Nella quattordicesima giornata di Serie A, Pulisic guida il Milan verso una vittoria decisiva, mentre il Parma e il Genoa si aggiudicano tre punti fondamentali per la loro classifica.

La quattordicesima giornata di Serie A ha riservato emozioni incredibili. Il Milan ha compiuto una straordinaria rimonta contro il Torino grazie all’ingresso in campo di Christian Pulisic. Il giocatore, soprannominato Capitan America, ha segnato due gol in rapida successione, regalando al suo team un successo cruciale per la classifica. Anche le altre partite di questo turno hanno visto il Parma e il Genoa ottenere vittorie fondamentali per la loro lotta per la salvezza.

Il Milan ribalta il Torino

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, l’incontro ha avuto un avvio complesso per i rossoneri. Dopo soli dieci minuti, il Torino ha sbloccato la partita grazie a un rigore trasformato da Vlasic, seguito da un secondo gol di Zapata che ha portato il punteggio sul 2-0. Il Milan, però, non si è arreso e ha iniziato a costruire la propria rimonta.

Pulisic cambia le sorti della partita

La reazione del Milan è stata immediata, con Rabiot che ha accorciato le distanze con un gran tiro. Tuttavia, un infortunio a Leao ha preoccupato i tifosi. Nella ripresa, il Torino ha subito la stanchezza del primo tempo, permettendo ai rossoneri di prendere il controllo del gioco. L’ingresso di Pulisic ha rappresentato una vera e propria svolta: con due gol in dieci minuti, ha portato il Milan alla vittoria per 3-2.

Successi cruciali per Parma e Genoa

Nel pomeriggio, il Parma ha ottenuto un’importante vittoria a Arena Garibaldi contro il Pisa, avvicinandosi al Cagliari e ampliando il divario dalla zona retrocessione. Il gol decisivo è stato realizzato da Benedyczak, che ha trasformato un rigore al 40′. Nonostante i tentativi di reazione del Pisa nella ripresa, i gialloblù non hanno concesso ulteriori occasioni e si sono aggiudicati i tre punti.

Il Genoa risponde con una vittoria convincente

Il Genoa ha vissuto un pomeriggio esaltante, battendo l’Udinese con un punteggio di 2-1. Malinovskyi ha aperto le danze con un rigore, ma l’Udinese ha trovato il pareggio con Piotrowski. Tuttavia, al 83′, Norton-Cuffy ha siglato il gol della vittoria, permettendo al Genoa di agganciare il Cagliari e il Parma nella classifica.

Questa quattordicesima giornata di Serie A ha messo in evidenza le capacità individuali dei giocatori, come Pulisic, e l’importanza di ogni singolo punto in un campionato competitivo. La corsa per la salvezza si fa sempre più avvincente e ogni partita può fare la differenza. Con il Milan in testa alla classifica e Parma e Genoa che si danno battaglia, gli eventi futuri promettono ulteriori sorprese.