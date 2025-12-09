Il Milan conquista la vittoria in rimonta grazie a Pulisic: un pomeriggio indimenticabile

Pulisic guida il Milan verso una vittoria straordinaria con una rimonta spettacolare contro il Torino nella quattordicesima giornata di campionato.

La quattordicesima giornata di Serie A ha riservato momenti di grande intensità e spettacolo, con il Milan che ha mostrato una straordinaria capacità di reazione sul campo del Torino. Sotto di due reti nel primo tempo, la formazione rossonera ha saputo ribaltare il risultato grazie a un’ottima prestazione di Christian Pulisic, che ha portato a casa tre punti cruciali per la corsa al titolo.

Una partita avvincente

Il match è iniziato con un Torino deciso che ha messo subito in difficoltà il Milan. Già all’8′ minuto, un fallo di mano di Tomori in area di rigore ha consentito a Vlasic di trasformare il penalty, portando il Torino in vantaggio. La situazione si è complicata per il Milan quando, al 17′, Zapata ha raddoppiato con un diagonale preciso, realizzando il suo primo gol dopo un lungo infortunio. Tuttavia, i rossoneri non si sono lasciati abbattere e hanno iniziato a reagire.

Il risveglio del Milan

La svolta è arrivata al 24′, quando Rabiot, con un potente tiro dalla distanza, ha ridotto il gap, segnando un gol che ha riacceso le speranze milaniste. L’atmosfera si è scaldato e il Milan ha iniziato a giocare con maggiore intensità, creando occasioni e mettendo alla prova la difesa avversaria. Nonostante l’uscita di Leao per infortunio, la squadra di Pioli ha mantenuto alta la concentrazione e si è avvicinata al pareggio prima dell’intervallo.

Pulisic, l’eroe della giornata

Il secondo tempo si è aperto con una rinnovata energia per il Milan, e il momento chiave della partita è arrivato quando Pulisic è entrato in campo. Il capitano della nazionale statunitense ha dimostrato subito il suo valore, realizzando una doppietta in pochi minuti. Prima, al 65′, ha sfruttato un assist di Rabiot per mettere il pallone in rete con un colpo preciso, riportando il punteggio in parità.

Una vittoria fondamentale per la classifica

Dieci minuti più tardi, Pulisic si è ripetuto, siglando il gol del 3-2 con un’azione personale che ha esaltato le sue doti di dribbling e velocità. Con questa straordinaria performance, il Milan non solo ha ribaltato la situazione, ma ha conquistato anche il primo posto in classifica, un risultato fondamentale per le ambizioni della squadra in questo campionato. La vittoria odierna è un chiaro segnale della forza e della determinazione del Milan, capace di rimanere concentrato anche nei momenti di difficoltà.

In parallelo, altre partite della giornata hanno visto il Parma e il Genoa ottenere risultati importanti per la loro lotta per la salvezza. Il Parma ha battuto il Pisa, portandosi così a una distanza significativa dalla zona retrocessione, mentre il Genoa ha trionfato contro l’Udinese, consolidando la propria posizione in classifica. Queste vittorie sono cruciali per entrambe le squadre, che lottano per mantenere la categoria in un campionato sempre più competitivo.

La quattordicesima giornata di Serie A si è rivelata emozionante, con il Milan che ha saputo dimostrare il proprio valore grazie a Pulisic, il quale ha riscritto le sorti della partita e ha portato la sua squadra verso la vittoria. Con questa rimonta, il Milan si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia e determinazione.