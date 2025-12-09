Cuggiono: Urgente Necessità di Asfaltatura Stradale Aggiuntiva

Il Comune di Cuggiono Comunica Nuove Iniziative di Manutenzione Stradale Il Comune di Cuggiono è lieto di annunciare l'avvio di ulteriori interventi di manutenzione sulle strade del nostro territorio. Queste opere sono parte di un programma continuo volto a garantire la sicurezza e il miglioramento della viabilità per tutti i cittadini. Rimani aggiornato sulle tempistiche e le modalità di intervento per contribuire a una Cuggiono più sicura e accessibile.

Nel comune di Cuggiono, i recenti lavori di asfaltatura hanno suscitato preoccupazioni. Il sindaco Giovanni Cucchetti ha comunicato che sono emersi difetti durante le verifiche delle operazioni effettuate su alcune strade. Questi problemi richiederanno l’intervento di nuovi lavori e, di conseguenza, potrà essere necessaria la chiusura temporanea al traffico delle strade coinvolte.

Il primo cittadino ha garantito che i residenti saranno informati con un adeguato preavviso riguardo a eventuali chiusure future, in modo da minimizzare disagi e inconvenienti.

Dettagli sui lavori di asfaltatura

I lavori, che hanno interessato diverse aree del comune, si sono concentrati su tratti specifici delle vie Manzoni e largo Marconi, oltre a largo Chiesa Vecchia. In particolare, il tratto di largo Chiesa Vecchia dalla rotatoria all’incrocio con via Roma e largo Marconi dal dosso fino all’incrocio con via Marsala sono stati oggetto di verifiche approfondite.

Le problematiche riscontrate

Durante le ispezioni, sono stati individuati difetti di lavorazione in alcuni punti critici. Per questo motivo, il Comune ha deciso di contestare questi problemi alla ditta responsabile dei lavori, richiedendo che vengano effettuati i necessari risanamenti. L’obiettivo è garantire un’adeguata qualità dell’asfaltatura per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Investimenti e progetti futuri

Il costo totale dell’intervento di asfaltatura si aggira intorno ai 81mila euro. Grazie a un ribasso d’asta favorevole, il Comune ha potuto ampliare il progetto iniziale, includendo anche il rifacimento della strada bianca di via Solferino e dei lavori di sistemazione dell’incrocio fra le vie Cavour e San Fermo.

Asfaltatura della strada provinciale

In aggiunta a questi interventi, nelle settimane precedenti, la Città Metropolitana ha completato l’asfaltatura di via San Rocco, un’importante arteria che conduce a piazza San Giorgio. Questo tratto fa parte della strada provinciale 31, che attraversa il centro abitato di Cuggiono, contribuendo a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale.

Il sindaco Cucchetti ha espresso la volontà di garantire un continuo monitoraggio e una comunicazione trasparente con la cittadinanza, sottolineando l’importanza di mantenere le strade in condizioni ottimali per il benessere della comunità. La collaborazione tra l’amministrazione comunale e i cittadini sarà fondamentale per affrontare queste sfide e garantire un miglioramento costante della qualità delle infrastrutture locali.