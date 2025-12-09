Corbetta: Esplora la Storia e le Tradizioni del Comune Milanese

Esplora Corbetta: Scopri le Meraviglie Storiche e Gastronomiche della Città.

Questa sera, alle 23, andrà in onda una nuova puntata del programma di Netweek, Dentro e Fuori dal Comune, condotto da Silvia Valenti. I telespettatori saranno guidati in un affascinante tour attraverso Corbetta, un comune milanese con oltre 19.000 abitanti, situato nel Parco Agricolo Sud e noto per la sua ricca storia e innovazione.

Corbetta, il secondo comune più popoloso del magentino, offre un mix unico di cultura, tradizione e modernità. La puntata sarà visibile su il61 e Telecity, con la possibilità di rivederla sui rispettivi siti web.

Un tuffo nella storia di Corbetta

La storia di Corbetta è affascinante e ricca di leggende. Una delle più curiose è quella legata all’origine del nome, che si dice derivi da un’espressione dialettale attribuita a San Ambrogio. Durante la puntata, saranno visitati luoghi emblematici come il Santuario Arcivescovile della Beata Vergine, un importante centro di culto milanese, famoso per l’apparizione miracolosa di Maria, e la magnifica chiesa di San Vittore Martire.

Architettura e patrimoni storici

Non mancherà una sosta presso la storica Villa Borri Manzoli, che testimonia la presenza delle nobili famiglie milanesi nel corso dei secoli. Inoltre, il palazzo del Municipio, noto come Villa Frisiani Olivares Ferrario, risalente al Settecento, sorge sui resti di un antico monastero e presenta un incantevole giardino all’inglese, che funge da polmone verde per la città.

Durante il tour, sarà possibile incontrare il sindaco Marco Ballarini, che condividerà i punti di forza del comune e i progetti attualmente in fase di sviluppo.

Corbetta oggi: tradizione e innovazione gastronomica

Corbetta non è solo storia, ma anche un luogo dove la gastronomia gioca un ruolo fondamentale. Sarà visitata l’Osteria Din Don Dan, dove un team accogliente farà assaporare piatti tipici preparati dal giovane chef William Beretta. Questo ristorante non rappresenta solo un luogo per gustare ottimi piatti, ma anche un progetto sociale volto a favorire l’inclusione e le opportunità di lavoro.

Incontri significativi con la comunità

Un altro aspetto rilevante che sarà esplorato è l’impegno della comunità di Corbetta. Saranno incontrati i rappresentanti dell’azienda Al.co Engineering, un esempio di imprenditorialità sociale attiva nel territorio, con progetti a sostegno dei Vigili del Fuoco e di persone con disabilità motoria. Questa azienda è un simbolo di come l’impegno locale possa portare benefici tangibili alla società.

Il valore dei territori

Dentro e Fuori dal Comune va in onda ogni lunedì sera alle 23 su il61 e Telecity, con la possibilità di recuperare le puntate sui portali ufficiali. Con la conduzione di Silvia Valenti, il programma si propone di mettere in luce le bellezze dei luoghi visitati, raccontando storie che rivelano l’identità unica di ciascun comune. La prossima tappa porterà in provincia di Lecco, a scoprire Paderno d’Adda, un altro angolo affascinante della nostra Italia.