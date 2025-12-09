Capodanno 2026 a Milano: Tutte le Misure di Sicurezza per Festeggiare in Duomo

Milano implementa misure di sicurezza per garantire un Capodanno sereno in Duomo.

Con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro, Milano si prepara a garantire un capodanno sicuro per tutti i partecipanti. Dopo la decisione del sindaco Giuseppe Sala di cancellare il concerto in piazza Duomo, le autorità stanno rivedendo attentamente le misure di sicurezza per evitare incidenti simili a quelli accaduti in precedenti edizioni. Questo articolo esplorerà le nuove disposizioni e le modalità di accesso alla piazza.

Nuove misure di sicurezza in vista di Capodanno

In seguito agli eventi di panico verificatisi durante l’accensione dell’albero di Natale, è emersa l’urgenza di un piano di sicurezza più rigoroso. I preparativi includono l’installazione di varchi controllati in tutte le vie d’accesso a piazza Duomo. Gli agenti di polizia e i carabinieri saranno presenti per monitorare gli ingressi e identificare i partecipanti, limitando il numero a un massimo di diecimila persone.

Identificazione e controllo all’ingresso

Ogni partecipante dovrà presentare un documento d’identità al momento dell’accesso. Questo sistema non solo mira a garantire la sicurezza di tutti, ma anche a identificare eventuali individui pericolosi, noti alle forze dell’ordine, che verranno trattenuti per ulteriori controlli. La presenza di forze dell’ordine in borghese, insieme a quelle in uniforme, è stata rafforzata per prevenire comportamenti molesti e gestire situazioni di emergenza.

Prevenzione di atti vandalici e violenze

Le autorità milanesi sono determinate a evitare il ripetersi di scene di violenza come quelle degli scorsi capodanni. Gli agenti, affiancati da unità speciali, saranno pronti a intervenire in caso di problemi. I varchi saranno dotati di transenne per limitare il flusso di persone e garantire che l’accesso alla piazza avvenga in modo ordinato.

Controlli attivi per garantire la sicurezza

Oltre ai controlli all’ingresso, le forze dell’ordine monitoreranno anche le aree circostanti per prevenire eventuali assembramenti problematici. La strategia include l’impiego di agenti di polizia in borghese per una sorveglianza discreta. Questo approccio mira a mantenere la sicurezza non solo all’interno della piazza, ma anche nelle strade limitrofe, evitando che i respinti possano creare disordini.

Le preparazioni per il capodanno a Milano non riguardano solo la sicurezza, ma anche il divertimento responsabile. Le autorità invitano i cittadini e i turisti a partecipare in modo civile e rispettoso, godendo della festa senza compromettere la sicurezza collettiva. Con l’implementazione di queste misure, Milano si pone come un esempio di come le città possano affrontare le sfide della sicurezza pubblica durante eventi di grande affluenza.