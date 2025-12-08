Trezzano sul Naviglio: Tre Trafficanti di Hashish Arrestati in Operazione Antidroga

Tre individui arrestati a Trezzano sul Naviglio: scoperta una rete internazionale di traffico di hashish.

Un’importante operazione di polizia ha portato alla luce un’organizzazione di traffico internazionale di sostanze stupefacenti a Trezzano sul Naviglio. I Carabinieri della Compagnia di Corsico, coadiuvati dalle compagnie di Rho e Abbiategrasso, hanno effettuato arresti in flagranza di reato, recuperando un ingente quantitativo di droga: circa 480 kg di hashish.

Il contesto dell’operazione

La missione dei Carabinieri si è inserita all’interno di una serie di interventi preventivi volti a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nella vasta area milanese. L’operazione ha avuto inizio grazie a un attento servizio di pattugliamento del territorio, durante il quale i militari hanno notato un autoarticolato con targa spagnola compiere manovre sospette.

Le manovre sospette

Un veicolo ha mostrato comportamenti anomali dirigendosi verso un capannone industriale in una zona periferica. Poco dopo, un furgone ha seguito la stessa traiettoria, sollevando ulteriori sospetti nei Carabinieri, che hanno deciso di intervenire.

Il blitz dei Carabinieri

Nel momento in cui il furgone ha lasciato il capannone, i Carabinieri hanno attuato un’intercettazione strategica. All’interno del veicolo, è stato scoperto un ingente carico di droga: oltre 100 buste termosigillate, ognuna contenente circa 4,5 kg di hashish. Questa scoperta ha confermato i sospetti iniziali, rivelando la portata dell’operazione di traffico in atto.

Il doppio fondo nel camion

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno portato alla scoperta di un doppio fondo all’interno dell’autoarticolato, progettato per occultare il carico di droga. Questa scoperta dimostra la sofisticazione e la determinazione dell’organizzazione criminale coinvolta.

Le conseguenze dell’operazione

Le operazioni hanno avuto un impatto significativo sulla lotta contro il traffico di droga nella regione. L’arresto dei tre individui implicati rappresenta una vittoria importante per le forze dell’ordine, evidenziando l’efficacia delle strategie di prevenzione e controllo del territorio.

Il sequestro di 480 kg di hashish ha non solo sottratto una notevole quantità di sostanze stupefacenti dalle strade, ma ha anche inviato un chiaro messaggio ai gruppi criminali attivi nella zona. Le autorità competenti continueranno a monitorare e a intervenire per garantire la sicurezza della comunità.

Questa operazione segna un ulteriore passo avanti nella lotta contro il traffico di droga, un fenomeno che continua a costituire una minaccia per la società. I Carabinieri, supportati dalle altre forze dell’ordine, rimangono impegnati nella lotta contro questo grave problema, con l’obiettivo di proteggere i cittadini e garantire un futuro più sicuro.