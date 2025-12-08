Trezzano sul Naviglio: Arrestati Tre Trafficanti e Sequestrati 480 kg di Hashish

I Carabinieri di Trezzano sul Naviglio hanno condotto un'importante operazione antidroga, riuscendo ad arrestare tre individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti e sequestrando un consistente quantitativo di hashish.

Nella notte del 4 dicembre, un’operazione coordinata dai Carabinieri della Compagnia di Corsico, con il supporto delle compagnie di Rho e Abbiategrasso, ha portato a significativi risultati nella lotta contro il traffico di droga a Trezzano sul Naviglio. Tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con il sequestro di circa 480 kg di hashish.

Dettagli dell’operazione

Il blitz è scaturito da un’attività di controllo del territorio, mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nell’area metropolitana di Milano. Durante un servizio di pattugliamento, i militari hanno notato un autoarticolato di origine spagnola che mostrava comportamenti sospetti, accedendo a un capannone situato in una zona industriale periferica. Questo veicolo era seguito da un furgone, il che ha insospettito ulteriormente le forze dell’ordine.

Intercettazione e scoperta del carico

In attesa dell’uscita del furgone, i Carabinieri hanno effettuato un’intercettazione mirata. All’interno del veicolo sono state rinvenute oltre 100 buste termosigillate, ciascuna contenente circa 4,5 kg di hashish. Durante i controlli, è stato inoltre scoperto un doppio fondo nell’autoarticolato, perfettamente compatibile con le dimensioni del carico trasportato.

Profilo degli arrestati

I tre arrestati sono stati identificati come una cittadina italiana di 53 anni, un cittadino libanese di 30 anni e un uomo spagnolo di 49 anni. Dopo l’arresto, sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, dove affronteranno le conseguenze legali delle loro azioni.

Impatto dell’operazione sul territorio

L’operazione rappresenta un passo significativo nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. Non si tratta solo della quantità di droga sequestrata, ma anche del messaggio di deterrenza inviato ai potenziali trafficanti. I Carabinieri continuano a monitorare e controllare il territorio, dimostrando un impegno costante per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

In un contesto in cui il traffico di droga rappresenta un problema crescente, operazioni come questa sono fondamentali per interrompere le reti di distribuzione e proteggere i cittadini dai pericoli associati all’uso di sostanze stupefacenti. La collaborazione tra le diverse compagnie dei Carabinieri si è rivelata cruciale per il successo di questa missione.