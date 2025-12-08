Scopri Corbetta: un affascinante comune milanese tra storia e innovazione

Corbetta, un comune con una storia affascinante e una forte inclinazione verso l'innovazione.

Questa sera alle 23:00, va in onda l’ultima puntata di Dentro e Fuori dal Comune, il programma condotto da Silvia Valenti. In questa edizione, si esplorerà il comune di Corbetta, un centro della città metropolitana di Milano con oltre 19.000 abitanti. Situato all’interno del Parco Agricolo Sud, Corbetta rappresenta il secondo comune più popolato del magentino, un territorio ricco di storia e bellezze.

Il programma andrà in onda su il61 e Telecity, e sarà disponibile per la visione on-demand sui portali web dedicati. In questa puntata, Silvia Valenti guiderà i telespettatori attraverso la storia e le peculiarità di Corbetta, partendo da una leggenda legata al suo nome, che si dice derivi da un’espressione dialettale connessa a Sant’Ambrogio.

Un viaggio attraverso la storia

Durante il percorso, si avrà l’opportunità di visitare alcuni dei luoghi più emblematici di Corbetta. Tra questi, il Santuario Arcivescovile della Beata Vergine, noto per l’apparizione miracolosa di Maria, e la maestosa chiesa di San Vittore Martire, simbolo della spiritualità locale. Questi edifici raccontano una storia di fede e devozione che attraversa i secoli.

Architettura e cultura

Non si può trascurare la Villa Borri Manzoli, un elegante esempio di architettura nobiliare che testimonia la presenza delle famiglie aristocratiche milanesi nel corso della storia. Inoltre, il Municipio, noto anche come Villa Frisiani Olivares Ferrario, risalente al Settecento, sorge sui resti di un antico monastero, con un ampio giardino all’inglese che offre un’oasi di verde.

Durante la visita, si avrà il privilegio di incontrare il sindaco Marco Ballarini, il quale parlerà dei punti di forza del comune e dei progetti attualmente in corso per valorizzare ulteriormente il territorio.

Un borgo ricco di tradizioni e innovazione

Corbetta non è sempre stata la comunità che si conosce oggi. In passato, era un borgo fortificato, come dimostrano il Castelletto di Sant’Ambrogio, famoso per l’assedio di Corrado il Salico nel 1037, e la torre medievale del XIII secolo, oggi restaurata e di proprietà comunale. Qui si avrà l’onore di incontrare l’assessore alla cultura Giuliano Gubert, che accompagnerà in un tour esclusivo della città, illustrando eventi e manifestazioni locali.

Gastronomia e inclusione sociale

Un aspetto fondamentale da esplorare è sicuramente la gastronomia locale. Si visiterà l’ Osteria Din Don Dan, dove il giovane chef William Beretta delizierà i palati con piatti tipici e ricette innovative. Non si tratta solo di un ristorante, ma di un progetto sociale che promuove l’inclusione e offre opportunità lavorative a persone in difficoltà.

Un esempio di comunità attiva

Infine, si avrà modo di conoscere l’azienda Al.co Engineering, un esempio di come la comunità di Corbetta si impegni attivamente in iniziative sociali. Questa impresa è coinvolta in progetti a sostegno dei Vigili del Fuoco e di persone con disabilità motoria, dimostrando un forte spirito di solidarietà e collaborazione.

Dentro e Fuori dal Comune è un programma che va in onda ogni lunedì sera, permettendo ai telespettatori di scoprire realtà locali uniche e straordinarie. Nella prossima puntata, ci si sposterà in provincia di Lecco per esplorare Paderno d’Adda, un altro comune da scoprire.