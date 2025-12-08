Scopri Corbetta: Nuova Puntata di Dentro e Fuori dal Comune

Unisciti a Silvia Valenti per un'affascinante avventura a Corbetta, dove cultura e gastronomia si intrecciano in un'esperienza unica. Scopri le tradizioni locali, assapora piatti tipici e immergiti nella storia di questa affascinante città.

Questa sera, alle 23, non perdere l’appuntamento con la nuova puntata di Dentro e Fuori dal Comune, un programma che porta i telespettatori a scoprire i tesori nascosti del nostro territorio. Condotto da Silvia Valenti, il programma si propone di raccontare le storie e le bellezze di Corbetta, un comune che vanta oltre 19mila abitanti e si trova nella città metropolitana di Milano, all’interno del Parco Agricolo Sud.

Questa puntata è dedicata a un comune ricco di storia e innovazione, e sarà trasmessa su il61 e Telecity, canali che permettono di riscoprire la cultura locale e le sue peculiarità. Non solo un viaggio visivo, ma anche un’opportunità per conoscere le storie delle persone che abitano questi luoghi.

Un viaggio nella storia di Corbetta

La puntata inizia con una curiosa leggenda legata al nome di Corbetta, che si rifà a un’espressione dialettale associata a San Ambrogio. Attraverso le immagini, verremo guidati alla scoperta di alcuni dei luoghi più rappresentativi, come il Santuario Arcivescovile della Beata Vergine, un’importante meta di culto che racconta di apparizioni miracolose e di una tradizione religiosa profonda.

I luoghi simbolo di Corbetta

Un’altra tappa fondamentale è la chiesa di San Vittore Martire, un bellissimo esempio di architettura religiosa che attira visitatori da tutta la regione. La visita prosegue con la suggestiva Villa Borri Manzoli, che racconta la storia delle nobili famiglie milanesi attraverso i secoli. Non si può dimenticare il palazzo del Municipio, Villa Frisiani Olivares Ferrario, un edificio settecentesco eretto sui resti di un antico monastero, immerso in un ampio giardino all’inglese che rappresenta il polmone verde della città.

Il presente di Corbetta: innovazione e gastronomia

Durante la puntata, si avrà l’opportunità di incontrare il sindaco Marco Ballarini, che parlerà delle caratteristiche principali del comune e dei progetti in corso per migliorarne la qualità della vita. Un aspetto interessante da esplorare è la trasformazione di Corbetta da borgo fortificato a un centro vivo e dinamico.

Gastronomia e inclusione sociale

Un altro punto forte della puntata è la gastronomia locale. Si visiterà l’osteria Din Don Dan, dove il giovane chef William Beretta propone piatti tipici arricchiti da ricette innovative. La struttura è anche un progetto sociale che offre opportunità di inserimento lavorativo a persone in difficoltà, dimostrando come il cibo possa unire e creare opportunità.

La comunità e l’impegno sociale

Infine, il programma condurrà a conoscere Al.co Engineering, un’azienda che si distingue per il suo impegno sociale, sostenendo i Vigili del Fuoco e le persone con disabilità motoria. Attraverso iniziative concrete, questa realtà dimostra quanto sia importante il supporto alla comunità e l’inclusione sociale.

È opportuno ricordare che Dentro e Fuori dal Comune va in onda ogni lunedì sera alle 23 su il61 e Telecity. Per rivedere le puntate precedenti, è possibile visitare i portali dedicati. In questo viaggio, Silvia Valenti accompagna alla scoperta di luoghi incantevoli, che si fanno portavoce di storie uniche e meravigliose, pronte a essere raccontate. Nella prossima puntata, ci si sposterà in provincia di Lecco, per scoprire Paderno d’Adda.