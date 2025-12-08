Operazione Antidroga a Trezzano sul Naviglio: Arresti e Sequestro di Hashish

Un'importante operazione condotta dai Carabinieri a Trezzano sul Naviglio ha portato all'arresto di tre trafficanti di droga e al sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

Recentemente, a Trezzano sul Naviglio, si è svolta un’operazione significativa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Corsico, in collaborazione con i reparti di Rho e Abbiategrasso. L’azione ha portato all’arresto di tre individui coinvolti in un’importante rete di traffico internazionale di droga, con il sequestro di circa 480 kg di hashish.

Questa operazione è stata parte di un ampio sforzo volto a combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona metropolitana di Milano. Gli agenti, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato un camion con targa spagnola che si comportava in modo sospetto. L’attenzione dei Carabinieri è stata immediatamente attirata da queste manovre, che hanno suggerito un possibile collegamento con attività illecite.

Scoperta e arresto

Il camion, dopo aver effettuato manovre inconsuete, si è diretto verso un capannone industriale situato in una zona periferica della città. Poco dopo, un furgone ha fatto il suo ingresso nel medesimo luogo. I Carabinieri, seguendo il furgone, hanno atteso il suo rientro e hanno proceduto a un controllo accurato.

Sequestro della droga

Al momento dell’intercettazione, gli agenti hanno trovato all’interno del furgone oltre 100 buste termosigillate, ognuna contenente circa 4,5 kg di hashish. Questo ritrovamento è stato un chiaro segnale della gravità dell’operazione di traffico che stava avvenendo. Inoltre, durante le ispezioni, è stato scoperto un doppio fondo nel camion, progettato per nascondere ulteriormente la droga.

Implicazioni dell’operazione

Questo intervento sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro il narcotraffico. I tre arrestati, di nazionalità italiana, libanese e spagnola, sono stati immediatamente condotti in carcere, dove dovranno rispondere delle accuse di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’efficacia dell’operazione è stata amplificata dalla collaborazione tra diversi reparti, dimostrando l’importanza di un lavoro coordinato nella lotta alla criminalità.

Strategie di prevenzione

Le attività di prevenzione e controllo del territorio sono essenziali per contrastare fenomeni criminali come il traffico di droga. Le forze dell’ordine continuano a monitorare le aree più vulnerabili, cercando di anticipare e prevenire le azioni di traffico. Grazie a queste operazioni, è possibile non solo arrestare i colpevoli, ma anche rimuovere dal mercato ingenti quantità di sostanze stupefacenti, contribuendo così alla sicurezza della comunità.