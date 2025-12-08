L’albero di Natale in piazza Duomo e la celebrazione olimpica

La città di Milano festeggia il Natale e l'arrivo delle Olimpiadi invernali con eventi straordinari.

Milano si prepara a vivere un periodo festivo indimenticabile, con l’accensione dell’imponente albero di Natale in piazza Duomo, alto ben 29 metri. Questo simbolo del Natale, dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina, è stato collocato in un contesto che celebra sia le festività che l’emozione sportiva.

Un albero di natale dal significato speciale

Il maestoso albero proviene da un ruscello a Dimaro Folgarida, in provincia di Trento, rappresentando non solo un elemento decorativo, ma anche un forte legame con il territorio montano che ospiterà le competizioni olimpiche. La sua accensione è avvenuta in un’atmosfera di grande entusiasmo, segnando ufficialmente l’inizio della stagione natalizia a Milano.

La cerimonia di accensione

Nel pomeriggio dell’8 dicembre, le luci dell’albero si sono illuminate, dando vita a un momento magico per tutti i presenti. L’evento ha richiamato numerosi cittadini e turisti, desiderosi di ammirare l’installazione maestosa e di partecipare a una celebrazione che unisce la tradizione natalizia con l’attesa per gli sport invernali. L’albero diventa così un punto di riferimento per la città, simbolo di speranza e di unione.

L’importanza dell’evento Rinascente

La Rinascente, sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, ha dato il via alla sua stagione festiva con un evento esclusivo dal titolo A Window on the Winter Games. Questo evento ha avuto luogo all’inizio di dicembre, unendo sport, lifestyle e spettacolo in un’atmosfera unica. Il palazzo di Rinascente si è trasformato in un palcoscenico, con l’atleta olimpico Filippo Magnini che ha inaugurato la serata.

Un’illuminazione festosa

Durante la celebrazione, Rose Villain e il suo corpo di ballo hanno animato l’evento con performance energiche, mentre il pubblico attendeva con trepidazione la rivelazione delle vetrine natalizie. Queste ultime, create in collaborazione con il team di Milano Cortina, raccontano un viaggio immersivo nel mondo olimpico, mostrando dettagli come la cabinovia di Cortina e le mascotte ufficiali.

Unire sport e comunità

La serata ha visto la partecipazione di ospiti illustri, tra cui l’atleta paralimpica Bebe Vio e rappresentanti istituzionali come la ministra del turismo Daniela Santanchè. Insieme, hanno dato il via all’accensione delle luci, illuminando Piazza Duomo in un momento di celebrazione collettiva. Questo evento ha dimostrato come il spirito olimpico possa unire diverse realtà e generare un senso di comunità.

Il sottoportico di Rinascente ha offerto un DJ set coinvolgente, avvolgendo i partecipanti in un’atmosfera festosa e inclusiva, perfetta per condividere l’emozione dei Giochi invernali. La notte si è conclusa con un party esclusivo, dedicato ai valori che legano sport e società: eccellenza, energia ed emozione.

Il negozio ufficiale di Milano Cortina

A partire da inizio dicembre, è stato aperto il nuovo store ufficiale di Milano Cortina al Design Supermarket di Rinascente, dove è possibile trovare una selezione di prodotti esclusivi. Questo spazio celebra i simboli, i colori e i valori delle Olimpiadi e Paralimpici, permettendo ai visitatori di portare a casa un pezzo di questa atmosfera unica. La Rinascente, con questa iniziativa, riafferma il proprio legame con la città di Milano e l’Italia, dando inizio ufficialmente al countdown verso i Giochi Invernali.

In conclusione, l’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo e gli eventi connessi rappresentano non solo una celebrazione delle festività, ma anche un momento di grande significato per la città, in preparazione all’arrivo di uno degli eventi sportivi più attesi. Milano si prepara a vivere un periodo di festa e sport, pronto a mostrare il suo meglio al mondo intero.