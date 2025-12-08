Edoardo Borghetti fa volare Babbo Natale a Rho: un evento imperdibile!

Babbo Natale è atterrato a Rho, portando con sé la magia delle festività, mentre la città si prepara ad accogliere le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Il parco Europa di Rho ha ospitato con grande successo l’evento “Babbo in volo”. Questa iniziativa natalizia ha visto come protagonista Edoardo Borghetti, maestro degli aquiloni di fama internazionale. Il cielo è stato animato da un grande aquilone a forma di Babbo Natale, mentre i bambini hanno partecipato a vari laboratori creativi, rendendo la giornata memorabile.

Inaugurazione della pista di pattinaggio

Un sabato pomeriggio significativo per Rho, con l’inaugurazione della pista di pattinaggio in Piazza Visconti. La cerimonia ha avuto luogo alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi e di numerosi assessori, tra cui Maria Rita Vergani e Nicola Violante. Questa pista, con una lunghezza di 30 metri e una larghezza di 12, rappresenta un’importante aggiunta alle iniziative natalizie, contribuendo a creare un’atmosfera festiva per i cittadini.

I Giochi Olimpici Invernali 2026

In concomitanza con l’apertura della pista, sono stati accesi i Cerchi Olimpici, simbolo dell’imminente Olimpiade Invernale di Milano-Cortina 2026. Rho si prepara a diventare parte integrante di questo evento internazionale, con gare di speed skating e hockey femminile che si svolgeranno presso le strutture della Fiera Milano-Rho. Il Sindaco ha coinvolto i bambini nel countdown, creando un momento di forte emozione e comunità.

Festeggiamenti e attrazioni natalizie

La giornata è proseguita con uno spettacolo di Fire Show, dove artisti di strada hanno incantato il pubblico con performance mozzafiato. La pista “Rho sul ghiaccio 2025” diventerà il fulcro delle celebrazioni natalizie, trasformando il centro città in un luogo di festa e magia, dove le famiglie possono condividere momenti di gioia.

Dettagli operativi per la pista

La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni fino al 22 febbraio 2026. Gli orari di apertura sono dalle 14:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 22:30. Sono previste aperture mattutine anche nei weekend, per consentire alle scuole di avvicinarsi al pattinaggio sul ghiaccio. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso l’inclusione sociale, permettendo a tutti di godere delle attività invernali.

Con l’arrivo delle festività natalizie e l’approssimarsi delle Olimpiadi, Rho si dimostra un luogo vibrante e accogliente, pronto a celebrare l’unità e la gioia della comunità. L’impegno dell’amministrazione comunale è evidente e mira a coinvolgere tutti i cittadini in un’atmosfera di festa e partecipazione.