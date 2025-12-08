Cuggiono: Problemi e Ritardi nei Lavori di Asfaltatura Stradale

Ritardi e problematiche nei lavori di asfaltatura a Cuggiono: il sindaco comunica ai cittadini le ultime novità.

Recentemente, la città di Cuggiono ha affrontato difficoltà nei lavori di asfaltatura delle strade comunali, sollevando preoccupazioni tra i residenti. Il sindaco Giovanni Cucchetti ha dichiarato che sono emersi difetti significativi nelle lavorazioni eseguite, spingendo l’amministrazione a prendere provvedimenti per garantire una sistemazione adeguata.

I fatti

La revisione dei lavori di manutenzione ha rivelato che le strade interessate, tra cui via Manzoni e largo Marconi, presentano irregolarità che non soddisfano gli standard previsti. Il sindaco ha comunicato che è stata contestata la qualità delle lavorazioni alla ditta incaricata, la quale dovrà provvedere al risanamento delle aree problematiche.

Dettagli delle strade coinvolte

Le strade che necessitano di intervento includono largo Chiesa Vecchia e vari tratti di via Manzoni, oltre a largo Marconi. La somma stanziata per questi lavori supera gli 81mila euro, una cifra ottimizzata grazie a un ribasso d’asta, permettendo di estendere i lavori anche ad altre aree come via Solferino e l’incrocio tra le vie Cavour e San Fermo.

Le comunicazioni ai cittadini

Il sindaco Cucchetti ha assicurato che, qualora fosse necessario chiudere al traffico le strade per consentire i lavori di riparazione, i cittadini saranno informati con preavviso. Questo approccio mira a mantenere la trasparenza e a garantire che tutti i residenti siano consapevoli delle modifiche temporanee alla viabilità.

Interventi recenti e futuri

Negli ultimi tempi, sono stati completati lavori di asfaltatura anche su via San Rocco, una strada provinciale che attraversa il centro abitato. Questi interventi fanno parte di un piano più ampio per migliorare le infrastrutture del comune, ma è fondamentale che tutte le lavorazioni siano eseguite a regola d’arte per evitare problematiche future.

L’amministrazione comunale di Cuggiono è attivamente impegnata a risolvere i problemi emersi durante i lavori di asfaltatura, garantendo la qualità e la sicurezza delle strade per tutti i cittadini. Con l’impegno del sindaco e della ditta incaricata, si auspica che le problematiche vengano risolte al più presto, minimizzando i disagi per la comunità.