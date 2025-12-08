Calcio Lecco: Aggiornamenti su Infortuni e Convocazioni per la Sfida contro Alcione Milano

Tutte le ultime novità sui infortuni e i giocatori convocati per il Calcio Lecco 1912. Resta aggiornato con le informazioni più recenti sulla squadra, le condizioni fisiche dei calciatori e le scelte del mister!

La Calcio Lecco 1912 si prepara ad affrontare la sfida contro l’Alcione Milano, un incontro cruciale che si svolgerà allo Stadio Rigamonti-Ceppi lunedì 8 dicembre alle 14:30. Mentre i blucelesti si apprestano a scendere in campo, c’è grande interesse attorno alla situazione degli infortuni che coinvolge alcuni giocatori chiave della squadra.

Due elementi importanti del team, un centrocampista e un difensore, stanno vivendo momenti di difficoltà a causa di problemi fisici. Il primo accusa un fastidio muscolare al soleo, mentre il secondo, pur essendo in fase di allenamento con il gruppo, non è ancora pronto per essere convocato. Un altro giocatore, Frigerio, sta cercando di recuperare da una lesione all’adduttore, rendendo la situazione ancora più delicata per l’allenatore Federico Valente.

Convocati per l’incontro

Nonostante le assenze, mister Valente ha selezionato un gruppo di 24 giocatori per la partita di domani. Questa scelta è fondamentale per mantenere alta la competitività della squadra. Ecco l’elenco completo dei convocati:

1 – Jacopo Furlan

4 – Luca Marrone

6 – Andrea Mallamo

7 – Davide Grassini

8 – Davide Voltan

9 – Anas Alaoui

10 – Guillaume Furrer

11 – Alessandro Galeandro

13 – Matteo Battistini

14 – Stefano Bonaiti

17 – Gabriel Pellegrino

18 – Gregorio Tanco

19 – Frederic Ndongue

20 – Lorenzo Mihali

21 – Antonio Metlika

22 – Joaquin Dalmasso

25 – Leon Šipoš

33 – Noah Lovisa

41 – Lorenzo Romani

45 – Mattia Rizzo

73 – Enrico Nova

78 – Jason Anastasini

80 – Marwane Kritta

90 – Gregory Constant

Pre partita e aspettative

Il clima intorno alla partita è carico di aspettative e tensione. I tifosi si augurano di vedere una squadra competitiva, nonostante le difficoltà legate agli infortuni. La prova contro l’Alcione Milano sarà fondamentale per il morale e per la classifica della Calcio Lecco.

Preparazione e strategia

La preparazione della squadra è stata intensa e mirata, con allenamenti focalizzati sulle tattiche da adottare in campo. L’assenza di giocatori chiave costringe l’allenatore a rivedere la sua strategia, ma la squadra è determinata a dare il massimo per ottenere un risultato positivo. Ogni membro del team è consapevole dell’importanza di questa partita e della necessità di fronteggiare le avversità con spirito di squadra.

Il supporto dei tifosi

Il supporto dei tifosi gioca un ruolo cruciale per la Calcio Lecco. La presenza calorosa sugli spalti può dare una spinta in più ai giocatori, incoraggiandoli a superare le difficoltà. Gli appassionati sono pronti a sostenere la squadra, contribuendo a creare un’atmosfera elettrizzante durante il match.

La Calcio Lecco 1912 affronta una partita importante, piena di sfide e opportunità. Con un gruppo di giocatori motivati e un allenatore strategico come Federico Valente, i blucelesti sono pronti a dare battaglia sul campo, cercando di ottenere il massimo risultato nonostante le assenze. L’appuntamento è fissato per lunedì, dove la squadra avrà l’occasione di dimostrare il proprio valore e la propria determinazione.