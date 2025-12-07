Smantellata Rete di Traffico di Droga a Trezzano sul Naviglio: Operazione di Polizia Scopre Nuove Evidenze

Operazione dei Carabinieri svela un vasto traffico di droga a Trezzano sul Naviglio.

La notte del 4 dicembre ha rappresentato un importante successo per i Carabinieri della Compagnia di Corsico. Gli agenti hanno effettuato un arresto significativo nell’ambito della lotta al traffico di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, sono stati sequestrati circa 480 kg di hashish e arrestati tre individui coinvolti in un’operazione di traffico internazionale di droga.

I fatti<\/h2>

Questa operazione è stata condotta come parte di un’iniziativa preventiva per contrastare il narcotraffico nell’hinterland milanese. Durante un regolare servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato un autoarticolato con targa spagnola che si comportava in modo sospetto, accedendo a un capannone situato in una zona industriale periferica di Trezzano sul Naviglio.

Intervento delle forze dell’ordine

Subito dopo l’arrivo del camion, un furgone è entrato nel medesimo capannone. I Carabinieri, coadiuvati dalle Compagnie di Rho e Abbiategrasso, hanno deciso di attendere l’uscita del furgone per procedere a un controllo. Quando il veicolo è uscito dall’edificio, gli agenti lo hanno immediatamente bloccato e hanno trovato al suo interno oltre 100 buste termosigillate, ciascuna contenente circa 4,5 kg di hashish.

Scoperte e arresti

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno anche scoperto un doppio fondo nel camion, perfettamente adatto a nascondere il carico di droga. I tre arrestati, una donna italiana di 53 anni, un uomo libanese di 30 anni e un cittadino spagnolo di 49 anni, sono stati portati presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, dove rimarranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Impatto sulla sicurezza locale

I fatti sono questi: l’intervento recente delle forze dell’ordine evidenzia il costante impegno nella lotta contro il traffico di stupefacenti. Questa problematica colpisce non solo Trezzano sul Naviglio, ma l’intero territorio milanese. L’operazione ha avuto un impatto significativo sulla comunità, mostrando la determinazione dei Carabinieri nel garantire la sicurezza pubblica.

Secondo fonti ufficiali, la dedizione e la professionalità degli agenti coinvolti nell’operazione hanno giocato un ruolo cruciale per il successo dell’azione. Questa ha portato al sequestro di una quantità considerevole di droga e ha contribuito a smantellare una rete di traffico operante a livello internazionale.