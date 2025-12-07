Olimpia Milano e Trento: La Sfida Decisiva che Segnerà il Futuro del Basket Italiano

Olimpia Milano sfida Trento in un match cruciale, con numerosi ex giocatori da tenere d'occhio e importanti assenze da valutare.

La EA7 Emporio Armani Milano si prepara a scendere in campo contro la Dolomiti Energia Trento in un match che si preannuncia ricco di emozioni e significato. Dopo una settimana difficile, caratterizzata da una sconfitta in campionato contro Trieste e un ko in Eurolega contro il Baskonia, la squadra milanese cerca di ripartire. Dall’altra parte, i trentini arrivano a questa sfida dopo aver conquistato due vittorie consecutive, l’ultima delle quali in Eurocup. Sarà una partita da vedere, prevista per domenica 7 dicembre alle ore 18:00 e trasmessa gratuitamente su LBATV.

Precedenti e statistiche

Negli incontri precedenti tra le due squadre, Milano ha prevalso in 35 occasioni su 51 scontri totali, di cui 20 vittorie sono state ottenute in casa. La Dolomiti Energia ha vinto solo 16 volte, l’ultima delle quali risale ai quarti di finale dei playoff della stagione 2024/25. Questo storico confronto rende il match di domenica non solo una questione di punti, ma anche di prestigio e rivalità.

Arbitri e orari

La gara sarà officiata da un trio di arbitri composto da Manuel Attard, Daniele Valleriani e Marco Catani. Con una classifica che vede Milano all’ottavo posto e Trento al decimo, entrambi i team hanno bisogno di una vittoria per migliorare le proprie posizioni.

Assenze significative

Un aspetto che potrebbe influenzare il risultato finale è l’elenco degli infortunati. Milano deve fare a meno di giocatori chiave come Ousmane Diop, attualmente in fase di recupero dopo un intervento al ginocchio, e Niccolò Mannion, che ha subito una frattura nasale. Anche Diego Flaccadori è fuori gioco per una procedura cardiologica, mentre Marko Guduric non sarà disponibile. La situazione è complicata e l’inserimento di tre giocatori della squadra Under 19 nella panchina di Milano, come Samuele Miccoli, Mattia Ceccato e Luca Bandirali, evidenzia le difficoltà attuali della squadra.

Il valore degli ex

Durante l’incontro, l’attenzione si concentrerà su alcuni ex giocatori che hanno indossato le maglie delle due squadre. Quinn Ellis, proveniente da Trento, ha dato un contributo significativo al successo del club bianconero nelle ultime stagioni. Anche Shavon Shields, figura centrale per la Dolomiti Energia, vanta esperienze rilevanti. Inoltre, Diego Flaccadori, un altro ex trentino, ha realizzato oltre 2000 punti con la maglia di Trento, rendendo la sua assenza ancora più marcata.

Preparazione e dichiarazioni

In vista dell’incontro, il coach della Dolomiti Energia, Massimo Cancellieri, ha sottolineato l’importanza di affrontare Milano con determinazione. Ha dichiarato: “Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono. Milano è una squadra fisica e dovremo sfruttare la nostra velocità e la nostra abilità a rimbalzo per ottenere il risultato”. D’altro canto, il coach dell’Olimpia, Peppe Poeta, si trova a gestire una situazione complessa, ma ha fiducia nelle capacità della sua squadra di rimanere competitiva nonostante le assenze.

Strategie di gioco

Trento, reduce da una convincente vittoria contro il ratiopharm Ulm, ha dimostrato di essere in buona forma. Sfruttando un attacco efficace e una difesa solida, i bianconeri puntano a mantenere alta l’intensità per tutto l’incontro. Milano, dal canto suo, dovrà fare affidamento su una prestazione collettiva per sopperire alle mancanze, puntando su giocatori come Armoni Brooks, che sta vivendo una stagione prolifica.

Il match tra Milano e Trento rappresenta non solo un incontro di campionato, ma anche un’importante occasione per entrambe le squadre di dimostrare il proprio valore e la propria resilienza. Con l’appoggio dei tifosi e la determinazione dei giocatori, ci si aspetta una partita avvincente e ricca di colpi di scena.