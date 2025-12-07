Il Sassuolo trionfa sulla Fiorentina e l’Inter conquista il primo posto in classifica

La Fiorentina continua la sua battaglia per conquistare la prima vittoria in campionato, ma il Sassuolo si afferma con decisione.

La tredicesima giornata di campionato di Serie A si è aperta con tre partite ricche di gol. Il Sassuolo ha trionfato per 3-1 contro la Fiorentina, relegando i viola all’ultimo posto della classifica e aggravando la loro crisi. Nel frattempo, l’Inter ha dominato il Como con un netto 4-0, conquistando così il primo posto in classifica. A completare il quadro, il Verona ha sorpreso l’Atalanta con una vittoria per 3-1.

La sfida Sassuolo-Fiorentina

La partita tra Sassuolo e Fiorentina è iniziata con una nota positiva per i viola. Al 9′, la Fiorentina è passata in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Mandragora, in seguito a un fallo di Muric su Parisi. Tuttavia, la gioia della Fiorentina è stata di breve durata: solo cinque minuti dopo, Volpato ha pareggiato con un tiro preciso, portando il punteggio sul 1-1. Nel recupero del primo tempo, il Sassuolo ha completato la rimonta con un colpo di testa di Muharemovic, chiudendo il primo tempo in vantaggio 2-1.

I fatti

Nel secondo tempo, il Sassuolo ha mantenuto il controllo del gioco. La Fiorentina ha tentato di reagire, ma la squadra emiliana ha mostrato una superiorità evidente, gestendo il pallone con calma e precisione. Al 65′, Koné ha segnato il terzo gol per il Sassuolo, chiudendo di fatto la partita. La Fiorentina, incapace di reagire, ha subito la sua nona sconfitta in 14 partite, evidenziando una stagione disastrosa.

La crisi della Fiorentina

La situazione della Fiorentina è sempre più critica. Dopo l’iniziale vantaggio, la squadra ha mostrato confusione e disorganizzazione, risultando incapace di reagire agli eventi sfavorevoli. L’allenatore Vanoli ha tentato di cambiare la formazione, ma le sostituzioni non hanno prodotto i risultati sperati. A fine partita, il direttore sportivo Roberto Goretti ha dichiarato che l’allenatore non è in discussione, nonostante il passo indietro evidente rispetto alle aspettative.

Le parole di Goretti

Goretti ha sottolineato l’importanza di non mollare e di evitare la retrocessione. La Fiorentina deve trovare la forza per riprendersi e cercare di guadagnare punti. Con una classifica che la vede ultima e senza vittorie, la squadra necessita di un cambiamento radicale per non compromettere ulteriormente la stagione.

Il trionfo dell’Inter

I fatti sono questi: l’Inter ha ottenuto una netta vittoria al San Siro contro il Como, segnando quattro reti. I gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto hanno evidenziato la forza della squadra di Chivu, che ora attende i risultati delle altre squadre.

Il futuro dell’Atalanta

Contemporaneamente, l’Atalanta ha subito una sconfitta pesante contro il Verona, con un punteggio di 3-1. Nonostante gli sforzi, la squadra di Palladino non ha trovato la giusta forma e rimane ferma a quota 16 punti, distante dalle posizioni europee.

La giornata di campionato ha messo in evidenza le difficoltà della Fiorentina, che continua a cercare la sua prima vittoria. L’Inter si impone come leader del torneo. Il Sassuolo, dal canto suo, si avvicina alle posizioni di vertice, dimostrando un gioco solido e ben organizzato.