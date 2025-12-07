Aumento del Traffico per il Ponte dell’Immacolata: Cosa Prevedere e Come Prepararsi

Il ponte dell'Immacolata si preannuncia molto affollato: ecco tutto ciò che devi sapere sui movimenti previsti e sulle misure da adottare per affrontare al meglio il viaggio.

Con l’arrivo del ponte dell’Immacolata, il traffico sulle strade italiane è destinato a crescere in modo significativo. Secondo le stime fornite da Anas, si prevedono circa 31,4 milioni di spostamenti di veicoli. Gli italiani si preparano a visitare le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per approfittare degli acquisti natalizi e delle gite ai mercatini di Natale.

Un weekend di mobilità intensa

Il ponte dell’Immacolata, che si estende da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre, rappresenta un momento cruciale per molti. Le persone si muovono per trascorrere del tempo in famiglia, approfittare delle offerte nei negozi e visitare le tradizionali fiere natalizie. Questo aumento dei movimenti è previsto soprattutto nelle prime ore del pomeriggio di venerdì e nella mattinata di sabato, quando molti si metteranno in viaggio per le destinazioni più popolari.

Punti critici e flussi di traffico

Le strade principali, in particolare quelle che conducono verso sud e verso le località di provincia, vedranno un incremento del traffico. Le arterie stradali come l’A2 Autostrada del Mediterraneo, la SS106 Jonica e la SS18 Tirrena Inferiore in Calabria, così come il SS131 Carlo Felice in Sardegna, sono solo alcune delle vie interessate. Al nord, le strade come la SS36 del Lago di Como e la SS45 di Val Trebbia subiranno un aumento considerevole dei veicoli in transito.

Consigli per una guida sicura

In vista di questo weekend di mobilità intensa, l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha sottolineato l’importanza della sicurezza stradale. Ha invitato gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e a mantenere le distanze di sicurezza tra i veicoli. Inoltre, è fondamentale evitare qualsiasi forma di distrazione alla guida, in particolare l’uso del cellulare. Secondo le normative nazionali, è anche necessario avere a bordo catene da neve o pneumatici invernali, per affrontare le eventuali condizioni meteorologiche avverse.

Divieti e informazioni utili

Per garantire una mobilità più fluida, è previsto un divieto di transito per i veicoli pesanti domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle 9 alle 22. Gli automobilisti possono rimanere aggiornati sulla situazione del traffico in tempo reale tramite l’applicazione “VAI” di Anas, disponibile su smartphone e tablet. Inoltre, il servizio clienti “Pronto Anas” è contattabile al numero verde gratuito 800.841.148 per assistenza e informazioni.

Il ponte dell’Immacolata si presenta come un’opportunità non solo per trascorrere del tempo con i propri cari, ma anche per godere della magia del periodo natalizio. È essenziale pianificare i viaggi con attenzione, seguire le indicazioni per la sicurezza e prestare attenzione alle condizioni del traffico. Solo così si potrà vivere un weekend sereno e senza imprevisti.