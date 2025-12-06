Natale 2025 a Milano: Scopri oltre 30 spettacolari installazioni luminose e l’incantevole albero dei giochi

Milano si prepara a celebrare il Natale 2025 con un'atmosfera festiva unica, arricchita da splendide luci e decorazioni straordinarie, in un contesto che rende omaggio ai Giochi Olimpici.

Con l’avvicinarsi del Natale, Milano si prepara a trasformarsi in un incantevole villaggio natalizio. Questa celebrazione non sarà solo una festa tradizionale, ma anche un’anticipazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina, che si avvicinano a grandi passi. L’iniziativa “Natale a Milano” coinvolge un’ampia rete di istituzioni, sponsor e associazioni, rendendo la città un luogo magico fino al 6 gennaio.

L’albero dei giochi in piazza Duomo

Il fulcro delle celebrazioni natalizie sarà un maestoso abete rosso alto 29 metri, proveniente da Dimaro Folgarida in Trentino. Questo albero non solo abbellirà piazza Duomo, ma rappresenterà anche i valori olimpici, con oltre 100.000 microled e sfere perlate che richiamano le vibrazioni dei Giochi. L’accensione si terrà il 6 dicembre, dando il via a un periodo di festeggiamenti ricco di eventi e attività.

Il villaggio natalizio

Attorno all’albero, si svilupperà un villaggio di Natale alimentato esclusivamente da energie rinnovabili, grazie alla collaborazione di TCL, sponsor dell’iniziativa. Questo spazio sarà dedicato ai valori olimpici e paralimpici, con esperienze interattive che celebrano l’importanza dello sport nella comunità. I visitatori potranno esplorare installazioni tematiche che raccontano le storie di atleti e promuovono l’inclusione e la solidarietà.

Le installazioni luminose in città

Oltre all’albero dei giochi, Milano si illuminerà con oltre trenta installazioni sparse in vari quartieri. Ogni area avrà la sua decorazione, creando un’atmosfera festosa che abbraccia sia il centro storico che le periferie. Questo progetto mira a coinvolgere tutta la cittadinanza, garantendo che la bellezza del Natale si diffonda in ogni angolo della metropoli.

Eventi e mercatini

Non mancheranno eventi culturali e mercatini di Natale, tra cui il tradizionale mercatino in piazza Duomo e la fiera degli Oh bej! Oh bej! attorno al Castello Sforzesco. Questi spazi offriranno prodotti artigianali, prelibatezze gastronomiche e oggetti unici, rendendo l’atmosfera ancora più magica e accogliente per residenti e turisti.

Un Natale inclusivo e coinvolgente

L’assessora allo Sport, turismo e politiche giovanili, Martina Riva, ha sottolineato l’importanza di questo progetto collaborativo, che riunisce istituzioni e aziende per offrire un Natale senza costi per il Comune. Con una risposta entusiasta da parte degli sponsor, Milano si prepara a condividere la gioia delle festività con tutti, garantendo che nessuno sia escluso dalla bellezza di questo periodo speciale.

Questo Natale, Milano non sarà solo una cornice di luci e colori, ma un simbolo di unione e inclusione, celebrando lo spirito olimpico e la tradizione natalizia in un perfetto connubio.