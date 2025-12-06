Fabrizio Cecchetti Analizza la Visita del PD alla Freudenberg di Rho: Riflessioni e Impatti

Fabrizio Cecchetti della Lega esorta a mantenere un'attenzione costante sulla Freudenberg, evitando di cadere in polemiche inutili.

La situazione del sito produttivo della Freudenberg a Rho ha attirato l’attenzione dei politici locali, in particolare con la recente visita dei consiglieri regionali del Partito Democratico, Romano e Negri. Il deputato leghista Fabrizio Cecchetti ha commentato questo incontro, sottolineando l’importanza di un approccio costruttivo in questa delicata fase.

Un invito al dialogo e alla responsabilità

Cecchetti ha accolto positivamente la visita dei rappresentanti del Pd, evidenziando come sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sul futuro dei lavoratori. “Ogni iniziativa volta a proteggere l’occupazione è benvenuta”, ha dichiarato. Tuttavia, ha anche messo in evidenza che l’azione politica deve essere accompagnata da un impegno reale e costante.

Richiesta di confronto con l’azienda

Il deputato Fabrizio Cecchetti ha ricordato che il suo partito ha già presentato un’interrogazione al Ministro delle Imprese e del Made in Italy per sollecitare un tavolo di discussione con Freudenberg. Questo passo è stato intrapreso più di un mese fa, dimostrando un’azione proattiva, piuttosto che reattiva. “Il nostro obiettivo è garantire la continuità produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro”, ha dichiarato Cecchetti.

Impegno a favore dei lavoratori

Fabrizio Cecchetti ha ribadito che l’impegno della Lega non è superficiale: “Siamo pronti a partecipare a qualsiasi tavolo istituzionale che possa contribuire a difendere i lavoratori e a tutelare il tessuto economico di Rho”. Il deputato ha sottolineato l’importanza di un approccio serio e determinato nella gestione di questa vicenda.

Concentrarsi sulle famiglie e sul futuro

“La nostra azione ha come fulcro le famiglie coinvolte e la salvaguardia di un’industria che rappresenta un asset cruciale per l’intera Lombardia”, ha dichiarato il deputato Cecchetti. Con queste parole, egli ha voluto mettere in evidenza la necessità di un impegno collettivo e di lungo termine per affrontare le sfide che incombono sullo stabilimento di Rho.

La situazione alla Freudenberg rappresenta un campanello d’allarme per tutti i soggetti coinvolti. L’auspicio di Cecchetti è che si possano evitare polemiche sterili e concentrarsi su azioni concrete, affinché il dialogo con l’azienda possa portare a risultati tangibili per il benessere dei lavoratori e della comunità.