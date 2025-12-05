Tragedia a Lanzada: Elicottero in Caduta, Un Morto e Molti Feriti

Un elicottero è precipitato a Lanzada, causando una vittima e numerosi feriti. Scopri tutti i dettagli dell'incidente e le conseguenze.

Un tragico incidente aereo ha colpito la comunità di Lanzada, in provincia di Sondrio, dove un elicottero è precipitato nella mattinata del 4 dicembre. A bordo del velivolo si trovavano quattro persone, impegnate in lavori di messa in sicurezza di un versante colpito da una frana. Questo incidente ha causato la morte di un giovane operaio, mentre gli altri tre occupanti sono stati salvati, sebbene abbiano riportato ferite.

Il drammatico incidente

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8.30, quando l’elicottero, un Airbus AS 350B3e, ha urtato un ramo durante la fase di discesa, precipitando contro una parete rocciosa. Inizialmente, le notizie indicavano che non ci fossero vittime, ma una ricerca aerea ha confermato il decesso di uno degli operai a bordo.

Le operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso sono state tempestive e coinvolgenti, con l’arrivo dell’equipaggio del Drago 166 dei Vigili del Fuoco. Dopo un’attenta ricerca, il corpo dell’operaio è stato rinvenuto a valle rispetto al punto d’impatto. Due aerosoccorritori sono stati calati sul luogo per prestare soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il giovane.

Identità della vittima e feriti

La vittima è stata identificata come Tommaso Diaz Ledesma, un rocciatore di 29 anni originario della Colombia. Era parte di un team che lavorava per la ditta Fitzcarraldo srl, impegnata nella bonifica della zona colpita dalla frana dell’11 novembre, che aveva reso inaccessibile l’area. La sua morte ha scosso la comunità e il settore dei lavori in quota, già segnato da pericoli.

Le condizioni dei sopravvissuti

Degli altri tre occupanti, uno, un giovane di 27 anni, è stato elitrasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con traumi agli arti, mentre gli altri due operai, di 54 e 60 anni, hanno riportato ferite minori e sono stati trasportati all’ospedale di Sondrio. Il pilota, Maurizio Folini, ha riportato una ferita alla mano ma le sue condizioni sono stabili.

Indagini e conseguenze

In seguito all’incidente, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause e le responsabilità legate alla tragedia. Il relitto dell’elicottero e l’area dell’impatto sono stati sequestrati dalla Procura di Sondrio per garantire un’indagine approfondita. Questo incidente sottolinea i rischi associati ai lavori in quota, specialmente in aree montane dove le condizioni possono cambiare rapidamente.

Le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio per la perdita e hanno ribadito l’importanza di garantire la sicurezza nei cantieri, soprattutto quando si lavora in situazioni ad alto rischio. La comunità di Lanzada si unisce nel lutto per la giovane vita spezzata e nutre la speranza che simili tragedie possano essere evitate in futuro.