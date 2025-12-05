Peppe Poeta: Il Nuovo Allenatore dell’Olimpia Milano Pronto per una Stagione Incredibile

Peppe Poeta è pronto a guidare l'Olimpia Milano con passione e determinazione, portando la sua esperienza e il suo talento nel mondo del basket.

Il basket italiano sta vivendo un momento di grande fermento, e l’Olimpia Milano rappresenta una delle punte di diamante di questo sport. Con l’arrivo di Peppe Poeta come nuovo allenatore, la squadra è pronta ad affrontare nuove sfide e a puntare in alto. Poeta, che ha già accumulato esperienza come assistente, ha ora l’opportunità di guidare i suoi giocatori verso successi significativi.

Il nuovo approccio di Peppe Poeta

Il coach ha espresso la sua intenzione di portare un vento di novità all’interno della squadra. Dopo aver già gestito tre partite, tutte vinte, Poeta ha dichiarato la sua voglia di fare tesoro delle esperienze passate. La sfida di allenare un club di alto livello lo entusiasma, nonostante la consapevolezza delle pressioni che questo comporta. “Allenare mi diverte, e voglio trasmettere questo entusiasmo ai miei giocatori”, ha affermato.

Rispetto per il passato

La nomina di Poeta è avvenuta in un contesto delicato, dopo le dimissioni di Ettore Messina, una figura storica per l’Olimpia. “Non avrei mai voluto subentrare in un momento così critico, ma sono grato per la fiducia che mi è stata accordata”, ha continuato Poeta, riconoscendo l’importanza del lavoro svolto da Messina. “Ha lasciato un’eredità incredibile e merita tutto il rispetto possibile”.

Strategie di gioco e gestione della squadra

Poeta ha intenzione di adattare le sue tattiche alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. “Mi piace un basket che favorisca il gioco in campo aperto”, ha spiegato, suggerendo che giocatori come Ellis e Bolmaro potrebbero trarne vantaggio. La sua filosofia prevede l’uso di rotazioni più corte per permettere ai giocatori di trovare ritmo e fiducia. “Credo che la chimica di squadra si costruisca con la continuità”, ha aggiunto, enfatizzando l’importanza di una coesione tra i membri del team.

Gestione degli infortuni

Un altro aspetto cruciale per il nuovo allenatore è la gestione degli infortuni. Poeta ha fatto riferimento a Lorenzo Brown, il quale è stato afflitto da diversi problemi fisici. “Il suo rientro sarà graduale, vogliamo assicurarci che sia completamente pronto per le partite”, ha affermato. Si è mostrato ottimista anche riguardo a Guduric, sottolineando che, nonostante attualmente sia fermo, il suo contributo sarà fondamentale nei momenti decisivi della stagione.

Il supporto della dirigenza

Un aspetto che Poeta ha voluto mettere in evidenza è il supporto ricevuto dalla dirigenza dell’Olimpia Milano. “Sento la presenza e la fiducia della proprietà e dei dirigenti, che mi danno la forza necessaria per affrontare questa avventura”, ha detto, elencando i nomi di alcuni dei dirigenti chiave. Questo supporto è cruciale per affrontare le sfide future e per garantire una stagione di successi.

L’arrivo di Peppe Poeta sulla panchina dell’Olimpia Milano segna un nuovo capitolo per la storica squadra di basket. Con la sua energia e il suo approccio strategico, Poeta è pronto a guidare i suoi giocatori verso nuove vette, con l’obiettivo di raggiungere traguardi ambiziosi.