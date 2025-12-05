Mostra di Natale 2025 a Milano: Esposizione del Polittico di Monte San Martino

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di ammirare il Polittico di Monte San Martino a Milano durante il periodo natalizio. Visita questa straordinaria opera d'arte e vivi un'esperienza unica nel cuore della città.

Dal 3 all’11 gennaio 2026, si rinnova l’appuntamento annuale con la Mostra di Natale presso Palazzo Marino, un evento di grande richiamo per residenti e turisti. Quest’anno, la tradizionale esposizione si arricchisce con la presenza del Polittico di Monte San Martino, un’opera straordinaria dei fratelli Carlo e Vittore Crivelli, simbolo di un’epoca artistica fondamentale come il Rinascimento italiano.

Un capolavoro raro in mostra

Il Polittico di Monte San Martino, realizzato intorno al 1490, è composto da dieci tavole e una predella che ritrae Cristo circondato da apostoli. La figura centrale è quella della Vergine con il Bambino, che evoca il Mistero natalizio e suscita un intenso senso di spiritualità. Questa opera, che di solito risiede nella chiesa di San Martino Vescovo a Macerata, viene esposta raramente al di fuori della sua sede originale, rendendo questa mostra un evento da non perdere.

Dettagli e significato dell’opera

Ogni tavola del polittico è meticolosamente decorata, presentando una ricchezza di dettagli e colori che riflettono l’abilità dei due artisti. L’importanza di questo polittico è amplificata dal fatto che è l’unica opera realizzata insieme dai due fratelli, il che offre l’opportunità di apprezzare le peculiarità e le tecniche di entrambi. La mostra non solo celebra la bellezza dell’arte crivellesca, ma invita anche a una riflessione sul contesto storico in cui è stata creata.

Un’esperienza immersiva a Palazzo Marino

L’allestimento della mostra, progettato dall’architetto Corrado Anselmi, prevede un’esperienza unica per i visitatori. La Sala Alessi di Palazzo Marino si trasforma in un ambiente immersivo, dove il pubblico è accolto da un percorso che si snoda attraverso diverse fasi di interazione con l’opera. Inizialmente, i visitatori si trovano in uno spazio semi-buio dove una grande struttura luminosa presenta dettagli del polittico mediante immagini ad alta definizione.

Un percorso di scoperta

Questa prima fase del percorso espositivo è progettata per educare lo sguardo del visitatore, permettendo di osservare i singoli dettagli e comprendere il linguaggio pittorico dei Crivelli. Solo al termine di questa esperienza analitica, il pubblico è guidato verso la visione integrale dell’opera, collocata in una nicchia di luce che ricorda la cappella originale. Questo contrasto tra l’osservazione minuziosa e la contemplazione complessiva offre un momento di forte impatto emotivo, restituendo a ciascun visitatore un legame personale con il capolavoro.

Un’importante iniziativa culturale

La mostra di Natale è un’iniziativa sostenuta da diverse istituzioni, tra cui il Comune di Milano, l’Arcidiocesi di Fermo e Intesa Sanpaolo, che ha contribuito a rendere possibile questo evento. Il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli, ha evidenziato come questo evento contribuisca ad arricchire l’offerta culturale della città, in un periodo che vede anche altre importanti esposizioni in corso.

Inoltre, la mostra è parte integrante della programmazione dell’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026, sottolineando l’importanza di valorizzare il patrimonio artistico italiano. Il Polittico di Monte San Martino è quindi non solo un’opera d’arte, ma anche un simbolo di un legame culturale che unisce Milano e le Marche, attraverso la storia e l’arte.

Per tutti coloro che desiderano approfondire la loro conoscenza dell’opera, storici dell’arte saranno presenti per offrire visite guidate gratuite, rendendo l’esperienza ancora più arricchente. L’ingresso alla mostra è libero, rendendo questa opportunità culturale accessibile a tutti.