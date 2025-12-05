Esplora il Programma Artistico 2026/2027 del Pirelli HangarBicocca: Un Viaggio nell’Arte Contemporanea

Scopri le imperdibili mostre del Pirelli HangarBicocca che trasformeranno la stagione 2026/2027 in un'esperienza unica per tutti gli appassionati d'arte.

Il Pirelli HangarBicocca, situato alle porte di Milano, lancia un programma artistico di grande impatto per le stagioni 2026 e 2027. Con la partecipazione di otto artisti di fama mondiale, molti dei quali esporranno per la prima volta in Italia, questa iniziativa si propone di avvicinare il pubblico all’arte contemporanea, superando le barriere culturali ed economiche.

Questo spazio espositivo ha dimostrato di saper comunicare l’arte in modo efficace, mantenendo l’accesso gratuito per tutti. Marco Tronchetti Provera, presidente di Pirelli, ha sottolineato l’importanza per l’azienda di contribuire a un valore duraturo nella società, rendendo l’Hangar una parte integrante della propria visione culturale.

Un inizio entusiasmante con Benni Bosetto

La rassegna avrà inizio a febbraio con la mostra personale di Benni Bosetto, artista nato a Merate nel 1987. Bosetto, noto per il suo approccio multidisciplinare, esplorerà temi di intimità e cura, incorporando anche elementi di danza nelle sue opere. La sua installazione trasformerà lo Shed in una milonga, creando un ambiente dove il tango diventa un’esperienza condivisa.

Rirkrit Tiravanija e l’estetica relazionale

Contemporaneamente, a partire da marzo, il pubblico potrà visitare la mostra di Rirkrit Tiravanija, artista di origini thailandesi, noto per il suo approccio relazionale all’arte. Tiravanija inviterà i visitatori a interagire con le sue opere, proponendo un’esperienza immersiva che si concentra su architetture iconiche e una dimensione ludica. La sua ricerca si basa sull’idea che l’arte possa favorire un dialogo e una connessione tra le persone.

Artisti emergenti e maestri del passato

Proseguendo nel programma, a settembre 2026 sarà la volta di Aki Sasamoto, artista giapponese formatasi negli Stati Uniti, che presenterà installazioni multisensoriali nel suo primo grande evento europeo. Le sue opere esploreranno il corpo e le relazioni, offrendo un’esperienza coinvolgente e interattiva.

Luciano Fabro e l’Arte Povera

Da ottobre, il Pirelli HangarBicocca ospiterà una retrospettiva dedicata a Luciano Fabro, figura di spicco dell’Arte Povera. La mostra segna il suo ritorno a Milano dopo decenni, grazie alla collaborazione con la figlia Cecilia. Questo evento offrirà uno sguardo approfondito sui suoi habitat, mostrando l’evoluzione del suo pensiero artistico.

Il futuro della creatività contemporanea

Nel 2027, lo Shed accoglierà Carlos Bunga, un artista portoghese di origini angolane, che presenterà la sua prima mostra in Italia. Attraverso costruzioni temporanee che simboleggiano le disuguaglianze sociali, Bunga inviterà il pubblico a riflettere su queste tematiche, culminando in una performance finale di demolizione.

Collettivi e installazioni immersive

Nelle Navate, da marzo, sarà presente anche la coppia artistica Janet Cardiff e Georges Bures Miller, che presenterà una serie di opere audio e ambienti immersivi, creando un’esperienza onirica per i visitatori. La loro collaborazione ha già ricevuto riconoscimenti internazionali, rendendo questo evento imperdibile.

Alla fine dell’anno, lo Shed ospiterà la più grande mostra dedicata a Hicham Berrada, che esplorerà la sua ricerca sulle scienze e sull’intelligenza artificiale attraverso paesaggi chimici. Inoltre, da ottobre, l’artista cilena Cecilia Vicuña presenterà una serie di installazioni che affrontano tematiche sociopolitiche, consolidando il suo status di icona artistica a livello globale.

Il Pirelli HangarBicocca si prepara a due anni ricchi di eventi che non solo celebrano l’arte contemporanea, ma si impegnano anche a rendere l’arte accessibile a tutti, con un programma pubblico e attività educative destinate a diverse fasce di pubblico.