Cosa Fare a Milano nel Weekend del 6 e 7 Dicembre 2025: Eventi Imperdibili e Attività Consigliate

Immergiti nella magia del weekend di Sant'Ambrogio a Milano, dove potrai scoprire affascinanti eventi culturali e tradizioni locali uniche. Approfitta di questa occasione per esplorare mostre, concerti e manifestazioni che celebrano la ricca storia e cultura milanese. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile nel cuore della capitale lombarda!

Con l’arrivo di dicembre, Milano si trasforma in un palcoscenico di eventi festivi e culturali, rendendo il weekend di Sant’Ambrogio un momento speciale per i cittadini e i turisti. Questo articolo esplora alcune delle manifestazioni più affascinanti in programma nelle giornate del 6 e 7 dicembre, un’occasione perfetta per immergersi nella vivace atmosfera natalizia della città.

La Prima Diffusa del Teatro alla Scala

Dal 1° al 7 dicembre, Milano ospita la Prima Diffusa, un’iniziativa che celebra l’inaugurazione della stagione 2025/2026 del prestigioso Teatro alla Scala. Quest’anno, il titolo scelto è Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, un’opera di Dmitrij Šostakovič diretta da Vasily Barkhatov. Durante questa settimana, la città si riempirà di eventi gratuiti, dalle conferenze ai concerti, coinvolgendo vari teatri e spazi culturali.

Il giorno di Sant’Ambrogio

Il culmine della celebrazione si svolgerà il 7 dicembre, in occasione del giorno di Sant’Ambrogio, con una diretta dell’opera trasmessa in oltre 30 location di Milano. Tra i luoghi selezionati figurano il Teatro della Quattordicesima, il CASVA e la Galleria Vittorio Emanuele II, dove un grande schermo permetterà a tutti di assistere a questo evento straordinario. L’ingresso è libero, ma si consiglia di prenotare in alcune sedi.

Il Villaggio di Natale e l’albero dei giochi

In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quest’anno Piazza del Duomo ospiterà un albero dei giochi di 29 metri, decorato con oltre 100.000 microled e ornamenti che celebrano i valori olimpici. Questo abete rosso, proveniente da Dimaro Folgarida, rappresenta non solo un simbolo delle festività, ma anche un impegno verso la sostenibilità, poiché la sua base viene riutilizzata per il settimo anno consecutivo.

Un viaggio nei cinque continenti

Attorno all’albero, sarà allestito un villaggio di Natale dedicato ai valori olimpici e paralimpici, realizzato in collaborazione con il Comune di Milano. I visitatori potranno esplorare installazioni interattive e attività ispirate alla forza unificante dello sport, il tutto alimentato al 100% da fonti rinnovabili. Quest’area non solo celebrerà l’arte sportiva, ma racconterà anche le storie di atleti e atlete, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Arte e cultura a Palazzo Marino

Milano non è solo sport e festa. Dal 3 dicembre all’11 gennaio 2026, Palazzo Marino ospiterà un’opera straordinaria: il Polittico di Monte San Martino dei fratelli Carlo e Vittore Crivelli. Questo capolavoro del Rinascimento, che raramente ha lasciato le Marche, offre un’opportunità unica di immergersi in un viaggio artistico e spirituale.

Un legame storico

Il polittico, risalente al 1490, rappresenta un’importante connessione tra Milano e il patrimonio artistico marchigiano. L’opera, che ritrae la Vergine con il Bambino, sarà visitabile gratuitamente. Il prestito a Milano è considerato un evento eccezionale, data la sua storia di rarità. Questa esposizione si inserisce in un contesto di celebrazioni culturali che includono anche mostre dedicate al periodo napoleonico.

Tradizioni natalizie e mercati

Non può mancare la tradizionale fiera Oh Bej! Oh Bej!, che si svolgerà dal 5 all’8 dicembre attorno al Castello Sforzesco. Questa fiera storica, in onore del Patrono della città, Sant’Ambrogio, accoglie visitatori in cerca di regali unici e prodotti artigianali, creando un’atmosfera vivace e festosa.

Un gesto di solidarietà

Durante il fine settimana, sarà possibile partecipare all’iniziativa Panettone fatto per bene di Emergency. Il famoso dolce milanese sarà venduto per sostenere progetti umanitari in aree colpite da conflitti. Ogni acquisto di questo panettone rappresenta un contributo diretto a cure gratuite e assistenza in paesi come Gaza e Ucraina. In questo modo, il Natale diventa un momento di condivisione e aiuto reciproco.

Il weekend di Sant’Ambrogio a Milano offre una fusione unica di cultura, tradizione e iniziative solidali, permettendo a cittadini e turisti di vivere la città in modo coinvolgente e significativo.