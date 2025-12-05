Cantù sfida Venezia nella decima giornata di Serie A: un incontro da non perdere!

Il campionato di Serie A torna in scena con un emozionante incontro tra Cantù e Venezia, che si preannuncia ricco di emozioni e spettacolo.

Il mondo del basket italiano si prepara a ripartire dopo la pausa per le nazionali. La decima giornata di Serie A si avvicina e l’Acqua S.Bernardo Cantù è pronta a tornare in campo. Domenica 7 dicembre, l’ora X è fissata per le 17:00, quando i biancoblù affronteranno l’Umana Reyer Venezia sul parquet del Taliercio.

Preparazione e aspettative

Durante la settimana che precede il match, il coach Nicola Brienza ha tenuto una conferenza stampa per discutere le aspettative e la preparazione della squadra. Il morale è alto e i giocatori sono motivati a dare il massimo in un incontro che si preannuncia difficile ma altrettanto affascinante. La Reyer Venezia è una delle squadre più forti del campionato e rappresenta sempre una sfida impegnativa.

Strategie di gioco

Il coach ha sottolineato l’importanza di una buona difesa e di un attacco ben organizzato. “Dobbiamo essere pronti a reagire agli schemi di Venezia”, ha dichiarato Brienza. La preparazione della squadra ha incluso esercitazioni specifiche per migliorare la coesione e la comunicazione in campo, elementi fondamentali per ottenere un buon risultato.

Novità in casa Cantù

Non sono solo le strategie di gioco a tenere banco in casa Cantù. La squadra ha recentemente annunciato una nuova partnership con Instrumentation Devices, diventando così partner ufficiale per la stagione 2025-26. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo per il club, che punta a costruire una base solida per il futuro. L’azienda, con sede a Como e filiali a Roma, è un’importante realtà nel settore della tecnologia e dell’innovazione.

Eventi speciali

Per celebrare i successi e rendere omaggio alle personalità che si sono distinte nel mondo dello sport, Cantù, con il supporto del gold sponsor Bit Informatica, è pronta per la quarta edizione dei Christmas Awards. Questo evento annuale non solo premia i talenti, ma rafforza il legame tra la squadra e la comunità.

Il supporto dei tifosi

Un aspetto fondamentale per il successo dell’Acqua S.Bernardo è il supporto dei tifosi. We Service, un partner storico di Cantù, ha rinnovato il suo accordo per la stagione corrente. La presenza dei sostenitori sugli spalti, insieme alla passione e all’entusiasmo, gioca un ruolo cruciale nel motivare i giocatori e nel creare un’atmosfera unica durante le partite.

Con la ferma intenzione di tornare in campo e di regalare emozioni, l’Acqua S.Bernardo Cantù si prepara ad affrontare la Reyer Venezia. La sfida si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena, in un campionato in cui ogni partita può risultare decisiva.