Bollate: La Capitale dello Sport in Preparazione per le Olimpiadi

Bollate lancia l'iniziativa 'Città di Sport': una serata dedicata allo sport e alla comunità. Partecipa per scoprire eventi, attività e opportunità per coinvolgere tutti i cittadini in un ambiente sano e attivo!

Il 19 dicembre si svolgerà un evento di grande significato per la città di Bollate, in occasione dell’accensione simbolica del Palazzo Comunale. Questa cerimonia rappresenta un momento di unione e celebrazione per i cittadini, anticipando i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Durante la serata, il sindaco Francesco Vassallo e l’assessore allo sport Mauro Dainelli daranno il via all’iniziativa, illuminando il palazzo per simboleggiare il cammino verso l’importante appuntamento sportivo.

Un evento comunitario

La celebrazione non si limiterà all’accensione del palazzo; sarà un vero e proprio festival che coinvolgerà le scuole locali, le associazioni e i giovani del territorio. Alle ore 17, gli studenti della scuola Montessori daranno inizio a una fiaccolata che porterà il simbolo olimpico fino a piazza del Comune. Questo momento di partecipazione attiva sottolinea l’importanza dello sport come strumento di coesione sociale.

Le attività della serata

Alle ore 18, in piazza Aldo Moro, le autorità locali presenteranno un grande striscione con la scritta ‘Bollate. Città di Sport’, un tributo all’impegno della comunità verso la promozione dello sport. L’atmosfera festiva sarà ulteriormente arricchita dai canti natalizi eseguiti dagli alunni degli Istituti Comprensivi della città.

Un contributo per il futuro

Oltre alla celebrazione, la serata avrà anche uno scopo benefico. Dalle ore 19, sarà possibile gustare i pizzoccheri da asporto, preparati dalla Confraternita della Pentola. I proventi saranno devoluti ai progetti delle associazioni genitori dei tre istituti comprensivi, contribuendo così a creare un ambiente migliore per i giovani. Come affermano il sindaco e l’assessore, l’iniziativa mira a costruire una comunità più coesa e attenta al benessere dei più giovani.

Il messaggio di inclusione

Il messaggio centrale dell’evento è chiaro: lo sport non è solo competizione, ma anche inclusione, rispetto e cura delle relazioni. Attraverso il coinvolgimento delle scuole, delle famiglie e delle associazioni, Bollate si propone come un esempio di città olimpica, pronta a mettere in moto un percorso che porterà verso i grandi eventi sportivi del 2026. L’amministrazione invita tutti i cittadini a partecipare a questa serata di gioia, sport e comunità, creando un clima di auguri e speranza in vista del Natale.