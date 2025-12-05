Accensione del Braciere Olimpico a Roma: Cerimonia Inaugurale per i Giochi Invernali 2026

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato il via alla cerimonia di inaugurazione della fiaccola olimpica, segnando l'inizio del viaggio verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il 5 dicembre segna una data importante nella storia dello sport italiano. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha acceso il braciere olimpico nel suggestivo contesto del Quirinale. Questo evento rappresenta l’inizio di un lungo percorso che vedrà la fiaccola olimpica attraversare l’Italia, un viaggio che si snoderà per 12.000 chilometri e toccherà oltre 60 città in 63 giorni.

Un simbolo di unità e pace

Durante la cerimonia, Mattarella ha sottolineato l’importanza del messaggio di pace che le Olimpiadi portano con sé. “La pace è nel dna olimpico sin dall’antichità, quando le guerre si fermavano per dare spazio ai giochi”, ha ricordato, richiamando alla memoria la tradizione della tregua olimpica nata nell’antica Grecia.

Il significato della tregua olimpica

Il presidente ha espresso la speranza che, nei mesi che precedono i Giochi, si possa assistere a una diminuzione delle aggressioni e delle barbarie. “Ci auguriamo che i valori olimpici possano rinnovare la tregua e promuovere il dialogo”, ha affermato, sottolineando l’importanza di tali principi in un periodo complesso per il mondo.

Il viaggio della fiaccola

Il viaggio della fiaccola avrà inizio da Roma, per proseguire in un itinerario che abbraccerà ogni angolo della Penisola. Questo evento non rappresenta solo un grande appuntamento sportivo, ma è anche un richiamo ai valori di solidarietà e di accoglienza che caratterizzano lo spirito olimpico. La fiaccola, simbolo di unità e speranza, porterà il messaggio di amicizia dei Giochi invernali a ogni cittadino italiano.

L’importanza delle cerimonie olimpiche

La cerimonia di accensione del braciere ha visto la partecipazione delle più alte cariche dello Stato, inclusa la premier Giorgia Meloni e altri rappresentanti istituzionali. La presenza delle Frecce Tricolori ha arricchito ulteriormente il momento, rendendolo memorabile. Questa celebrazione segna un punto di partenza verso la manifestazione sportiva che si svolgerà a Milano e Cortina.

Riflessioni sul passato e sul futuro

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato le passate edizioni delle Olimpiadi invernali in Italia, in particolare quella di Cortina, avvenuta settant’anni fa. Ha sottolineato come, in quell’occasione, per la prima volta, una donna, Giuliana Minuzzo, avesse avuto l’onore di leggere il giuramento olimpico, un segno dei progressi nella società. “Milano e Cortina saranno protagoniste di un grande impegno italiano, offrendo accoglienza e partecipazione popolare a chiunque sarà presente”, ha affermato il presidente.

Il messaggio universale delle Olimpiadi

Il fuoco olimpico rappresenta un simbolo significativo, non solo legato a un evento sportivo. Esso incarna l’aspirazione degli esseri umani a raggiungere traguardi sempre più elevati, all’insegna della fraternità e del rispetto reciproco. Il Presidente Mattarella ha sottolineato che ogni atleta e ogni partecipante contribuiscono a lanciare un messaggio di unità e solidarietà, valori che devono essere esemplificati da tutti.

La cerimonia di accensione del braciere olimpico segna l’inizio di un viaggio volto a unire il Paese sotto un ideale comune, quello della pace e della crescita. Con l’arrivo delle Olimpiadi, l’Italia avrà l’opportunità di mettere in mostra non solo le proprie bellezze, ma anche il suo spirito di accoglienza e amicizia verso il mondo intero.