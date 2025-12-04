Un Trionfo Incredibile: La Tombola Natalizia di Magenta 2023

La Tombola di Natale a Magenta ha raggiunto un nuovo traguardo di solidarietà, registrando una partecipazione eccezionale e un contributo significativo a favore dei bambini in difficoltà. Questo evento ha unito la comunità, raccogliendo fondi preziosi per supportare iniziative locali dedicate ai più piccoli bisognosi.

La tradizione della tombola natalizia a Magenta si è rinnovata anche quest’anno, confermandosi come un appuntamento atteso da tutti. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Magenta, ha avuto luogo il 30 novembre presso la Parrocchia Sacra Famiglia, richiamando un pubblico numeroso e caloroso.

Questa edizione ha superato ogni aspettativa, raccogliendo circa 8.250 euro, una somma che sarà interamente destinata all’associazione I Sogni di Ele, la quale offre supporto a bambini e famiglie impegnati in percorsi di cura complessi. La tombola non è solo un momento di svago, ma rappresenta un esempio tangibile di come la comunità possa unirsi per una causa comune.

Il coinvolgimento della comunità

Alla base del successo della tombola ci sono stati il presidente della sezione ANC, Renzo Tiberini, e l’architetto Luca Barbaglia, i quali hanno instancabilmente lavorato per coinvolgere cittadini, famiglie e istituzioni locali. La loro dedizione ha reso possibile la realizzazione di un evento che, oltre a divertire, ha avuto un impatto positivo sulla comunità.

Un ospite speciale per l’occasione

Un momento clou della serata è stata la presenza del calciatore Daniele Bonera, noto per il suo ruolo in difesa nel Milan e nella nazionale italiana. La sua partecipazione ha aggiunto un ulteriore elemento di attrattiva all’evento, poiché Bonera ha donato un pallone autografato che è diventato uno dei premi più ambiti della tombola. La sua presenza ha sicuramente contribuito a far sentire la manifestazione ancora più speciale.

Premi e festeggiamenti

La tombola è stata caratterizzata da una ricca varietà di premi, che includevano cesti natalizi, buoni spesa e giochi, pensati per coinvolgere anche i più piccoli. I bambini, in particolare, hanno avuto la possibilità di aggiudicarsi molti dei premi messi in palio, creando un’atmosfera di gioia e partecipazione.

La generosità degli sponsor locali è stata fondamentale per garantire la qualità dei premi. Grazie al supporto di numerosi esercizi commerciali, è stato possibile realizzare una tombola ricca e variegata, dimostrando così quanto sia forte il legame tra la comunità e le attività locali.

Un impegno per il futuro

Il vicesindaco di Magenta, Enzo Tenti, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di iniziative come questa che uniscono divertimento e solidarietà. La riuscita dell’evento è un chiaro segnale della sensibilità della comunità magentina verso i progetti di aiuto e sostegno a chi si trova in difficoltà.

La tombola di beneficenza si conferma quindi come un appuntamento irrinunciabile per la città, capace di non solo portare intrattenimento, ma anche di offrire un concreto supporto a chi ne ha bisogno. Con la promessa di un’edizione ancora più coinvolgente per il prossimo anno, la comunità è pronta a ripetere quest’esperienza che scalda i cuori e fa bene a tutti.