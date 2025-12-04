Inter-Venezia 5-1: Chivu porta la squadra ai quarti di finale con una vittoria schiacciante

L'Inter trionfa contro il Venezia con un eclatante 5-1, guadagnando così l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia.

La Coppa Italia ha regalato una serata di grande entusiasmo ai tifosi dell’Inter, che hanno assistito al trionfo della loro squadra con un netto 5-1 contro il Venezia. Questo successo consente ai nerazzurri di avanzare ai quarti di finale del torneo, dove affronteranno la vincente della sfida tra Roma e Torino. La partita, svoltasi a San Siro, ha messo in evidenza la superiorità della formazione di Cristian Chivu sin dai primi minuti di gioco.

Una partenza fulminante

Fin dai primi istanti, l’Inter ha mostrato un atteggiamento determinato, dominando il campo e creando occasioni da rete. Al 18° minuto, Diouf ha sbloccato il punteggio con il suo primo gol ufficiale con la maglia nerazzurra, regalando un momento di gioia ai presenti. Nonostante la giovane età, il giocatore ha dimostrato grande freddezza e abilità.

Il raddoppio e il controllo del gioco

Pochi minuti dopo, al 20°, Esposito ha segnato con un tiro potente dalla distanza, portando il punteggio sul 2-0. La squadra di Chivu ha continuato a controllare il gioco, mantenendo il possesso e cercando costantemente di allargare le maglie della difesa avversaria. Il Venezia, invece, ha faticato a trovare spazi e ha cercato di rispondere con veloci ripartenze, ma senza mai creare veri pericoli per la porta nerazzurra.

La festa continua

Il primo tempo ha visto l’Inter dominare anche grazie al terzo gol, realizzato da Thuram al 34°. Con il punteggio di 3-0, la squadra ha potuto gestire il match con maggiore tranquillità. Nella ripresa, il francese ha messo a segno la sua seconda rete al 51°, approfittando di una ripartenza veloce che ha lasciato gli avversari senza parole.

Il gol della bandiera e la risposta nerazzurra

Nonostante il netto vantaggio, il Venezia è riuscito a segnare il gol della bandiera con Sagrado, ma questo non ha scalfito la determinazione dell’Inter. Bonny ha chiuso i conti con un quinto gol, rendendo il punteggio finale 5-1. La squadra di Chivu ha dimostrato un’ottima condizione fisica e mentale, rispondendo positivamente alle aspettative.

Le parole di Cristian Chivu

Al termine dell’incontro, Cristian Chivu ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione dei ragazzi. “Sono molto felice per l’atteggiamento mostrato in campo e per il rispetto verso l’avversario”, ha dichiarato il tecnico. Ha sottolineato l’importanza di un gruppo coeso e motivato, capace di affrontare le sfide con determinazione. “Abbiamo un gruppo forte e stiamo continuando a lavorare per migliorarci”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza di mantenere alta la concentrazione anche in vista delle prossime partite.

Con questo risultato, l’Inter si prepara ad affrontare una nuova sfida, dimostrando di avere tutte le carte in regola per puntare in alto in questa edizione della Coppa Italia. Il cammino è ancora lungo, ma la squadra ha mostrato di essere in grado di gestire la pressione e di esprimere un gioco di qualità, lasciando ben sperare i propri tifosi.