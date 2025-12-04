Giovani egiziani arrestati a Milano per furti di collane d’oro: i dettagli dell’operazione

Scopri come è stata smantellata una rete di ladri di collane d'oro attivi nelle metropolitane di Milano. Analizziamo le strategie di indagine e le operazioni delle forze dell'ordine che hanno portato all'arresto dei membri della banda, garantendo maggiore sicurezza ai pendolari e ai cittadini.

La Polizia di Stato di Milano ha recentemente effettuato un’importante operazione che ha portato all’arresto di cinque giovani egiziani, tra cui un minorenne, accusati di una serie di furti con strappo ai danni di passeggeri nelle stazioni della metropolitana. Questi episodi, che hanno destato preoccupazione tra i cittadini, si sono verificati in diverse occasioni nel corso delle ultime settimane.

La modalità d’azione della banda

Il modus operandi dei ladri era piuttosto audace. I membri della banda si concentravano principalmente sulle collane d’oro indossate da passeggeri distratti. Uno dei primi eventi si è verificato il 20 novembre, quando due giovani di 22 anni hanno strappato una collanina d’oro a un ventenne italiano nella stazione Caiazzo della linea M2. Questo furto ha segnato l’inizio di una serie di crimini che sarebbero stati perpetrati nel giro di pochi giorni.

La cattura dei ladri

Dopo la rapina alla stazione Caiazzo, i due ladri sono stati identificati e fermati dagli agenti del commissariato Greco Turro il giorno successivo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato all’interno delle scarpe di uno dei fermati un frammento della collana rubata, insieme ad altre due collane di dubbia provenienza. Questo dettaglio ha fornito agli investigatori le prove necessarie per arrestarli. Inoltre, uno dei due era già ricercato per un altro furto simile.

Ulteriori rapine e aggressioni

Il 21 agosto, un’altra rapina ha coinvolto un 15enne, un 20enne e uno dei 22enni già arrestati. In meno di due minuti, i tre hanno aggredito un uomo di 38 anni nella stazione Pasteur, colpendolo con calci e pugni per strappargli una collana d’oro. Non contenti, hanno immediatamente aggredito anche una giovane donna di 24 anni, portandole via la collana che indossava. Questi eventi hanno evidenziato la violenza crescente delle loro azioni.

Le conseguenze delle aggressioni

La rapina alla stazione Pasteur non è stata l’unica azione violenta della banda. Poco dopo, a Greco Pirelli, i tre giovani hanno colpito un altro passeggero, un 22enne, derubandolo della sua collana. La vittima ha tentato di inseguire i ladri per recuperare il maltolto, ma è stata aggredita e scaraventata a terra, riportando ferite che hanno richiesto un periodo di recupero di 30 giorni.

Il quadro complessivo e le reazioni

Questi eventi criminosi hanno sollevato allerta e preoccupazione tra i cittadini milanesi, che si sono sentiti sempre più vulnerabili durante i loro spostamenti quotidiani. La Polizia di Stato, consapevole della situazione, ha intensificato le pattuglie e le operazioni di controllo nelle metropolitane per garantire la sicurezza dei passeggeri. Gli arresti effettuati rappresentano un passo importante verso il ripristino della legalità e della sicurezza nei trasporti pubblici milanesi.

Le azioni della banda di ladri di collane d’oro sono un monito per tutti: la vigilanza e la prudenza sono fondamentali in ambienti pubblici affollati. È essenziale non abbassare mai la guardia e segnalare qualsiasi comportamento sospetto alle autorità competenti.