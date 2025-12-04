Analisi della Sconfitta del Trento contro l’Alcione: Cosa è Andato Sbagliato?

Dopo un promettente avvio, il Trento non riesce a preservare il vantaggio e subisce due gol nel secondo tempo.
Argomenti trattati
Il 1° dicembre 2025, il Trento affronta l’Alcione in trasferta, chiudendo il match con una sconfitta per 2-0. Dopo un primo tempo promettente, i gialloblù non riescono a mantenere il controllo e cedono alla rimonta avversaria. Le reti decisive, messe a segno nella ripresa, portano la firma di Chierichetti e Olivieri.
I fatti
Il Trento, guidato da mister Luca Tabbiani, si presenta in campo con un 4-3-3 ben strutturato. La prima parte della gara vede i gialloblù dominare il possesso palla, creando numerose occasioni, ma senza capitalizzare. Già al 6° minuto, Giannotti tenta la prima conclusione, che termina di poco a lato. La pressione esercitata dai trentini costringe l’Alcione a difendersi, con Pellegrini e Dalmonte che provano a sfondare le linee avversarie.
Occasioni mancate
Il Trento continua a spingere e al 35° minuto si avvicina al gol con un colpo di testa di Benedetti, ma il portiere avversario, Agazzi, si oppone con un ottimo intervento. Il primo tempo si chiude senza reti, ma il Trento si sente padrone del gioco, creando più opportunità rispetto ai padroni di casa.
Il secondo tempo e il cambio di inerzia
All’inizio della ripresa, il Trento sembra mantenere la propria forma, ma la situazione cambia drasticamente. Dopo un’ora di gioco, l’Alcione si affaccia per la prima volta in area avversaria e trova il vantaggio al 68° minuto con Chierichetti, che realizza un tiro preciso dal limite dell’area. Questo gol segna un punto di svolta, e il morale del Trento inizia a vacillare.
La reazione insufficiente
Pochi minuti dopo, l’Alcione raddoppia grazie a Olivieri, che devia in rete un cross di Renault. Il Trento tenta di reagire, ma la loro prestazione si fa meno incisiva. Nonostante gli sforzi, tra cui un’entrata di Corallo, il punteggio resta invariato e la partita termina sul 2-0 in favore dell’Alcione.
Le parole del mister e dei giocatori
Al termine della partita, mister Tabbiani esprime il suo rammarico: “Fino al gol subito, la squadra stava disputando una buona partita. Dobbiamo imparare a reagire meglio agli episodi negativi e ad affrontare le difficoltà con maggiore determinazione”. Anche Fossati, uno dei giocatori chiave, sottolinea l’importanza di mantenere la lucidità in campo: “Abbiamo fatto una buona prestazione, ma dobbiamo essere più incisivi nei momenti decisivi”.
Il Trento si trova ora a 20 punti in classifica, al nono posto, in coabitazione con il Renate. La squadra è attesa da un importante match contro il Cittadella, previsto per il 5 dicembre alle ore 20.30 allo Stadio Briamasco, dove si spera di rivedere una prestazione all’altezza delle aspettative.